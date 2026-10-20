Długa lista wykroczeń nastolatka

Nagranie pojawiło się na jednym z portali społecznościowych. Pokazywało niebezpieczny manewr motorowerzysty na ul. Kościelnej w Kościanie. Na wąskiej drodze kierujący jednośladem wyprzedzał lewą stroną samochód osobowy, wjeżdżając na chodnik, którym poruszali się piesi. Nagranie zwróciło uwagę kościańskich policjantów. Funkcjonariusze przeanalizowali zapis monitoringu miejskiego i prześledzili trasę przejazdu motorowerzysty. Jak się okazało, zarejestrowany na nagraniu manewr nie był jedynym naruszeniem przepisów przez kierującego.

- Łącznie policjanci ujawnili 11 wykroczeń, do których doszło podczas przejazdu motorowerzysty przez Kościan. Wśród nich znalazły się między innymi kilkukrotna jazda na jednym kole, niestosowanie się do znaków C-9, nakazujących jazdę z prawej strony znaku, a także do oznakowania poziomego P-21, wyznaczającego powierzchnię wyłączoną z ruchu. Na tym jednak nie koniec. Mężczyzna kilkukrotnie wyprzedzał inne pojazdy, przekraczając linię podwójną ciągłą. Dopuścił się również wyprzedzania na skrzyżowaniu i na przejściach dla pieszych – wymienia Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Co ciekawe, te długa listę wykroczeń popełnił zaledwie nastoletni kierujący.

- Kierującym motorowerem okazał się 16-latek, który przyznał się do popełnienia wykroczeń – dodaje J. Lemański.

Z uwagi na wiek, młodym sprawcą wykroczeń zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.