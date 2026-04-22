Nowe place zabaw w gminie Osieczna. Dzieci i rodzice czekali na tę wiadomość!

Tomasz Szymlet
2026-04-22 10:21

Dobre wieści dla najmłodszych mieszkańców gminy Osieczna. Samorząd zainwestował w nowoczesną infrastrukturę rekreacyjną. Jest bezpiecznie i kolorowo.

Nowe place zabaw w Gminie Osieczna
Nowe urządzenia w trzech miejscowościach

Kolorowe wieże, zjeżdżalnie i ścianki wspinaczkowe są już gotowe. Burmistrz Sławomir Kosmalski potwierdził, że nowoczesne zestawy pojawiły się w Kąkolewie (przy ul. Sosnowej), Ziemnicach oraz Witosławiu. To jednak nie wszystko – lada moment, gdy tylko ukorzeni się trawa, otwarta zostanie kolejna strefa rozrywki, tym razem przy Zespole Szkół w Kąkolewie.

Bezpieczeństwo maluchów najważniejsze

Inwestycja w nową infrastrukturę to także odpowiedź na sygnały od mieszkańców, którzy alarmowali o kiepskim stanie technicznym starszych, drewnianych konstrukcji (m.in. w samej Osiecznej). W odpowiedzi na prośby o renowację uszkodzonych elementów, burmistrz zadeklarował:

"Niezbędne prace zostaną oczywiście wykonane, docelowo natomiast zestawy drewniane będą usuwane i zastępowane metalowymi".

Metalowe konstrukcje to krok w stronę większej trwałości. Takie obiekty są znacznie bardziej odporne na zmienne warunki pogodowe i zużycie, co w praktyce oznacza bezpieczniejszą zabawę przez wiele lat bez konieczności ciągłych napraw.

