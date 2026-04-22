Policyjna lista poszukiwanych w Lesznie: Sprawdź, kogo tropią funkcjonariusze

Tomasz Szymlet
2026-04-22 9:27

Komenda Miejska Policji w Lesznie publikuje listę osób, za którymi wydano listy gończe. Katalog przewinień jest szeroki – od spraw alimentacyjnych po udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Służby apelują o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu osób, które próbują uniknąć kary

Poszukiwani przez leszczyńska policję

Autor: Policja Leszno/ Materiały prasowe

Plaga oszustw i wyłudzeń

Największa grupa poszukiwanych to osoby podejrzane o oszustwa (art. 286 kk). Wśród nich znajdują się sprawcy ścigani przez prokuratury z różnych części kraju, co sugeruje szeroką skalę ich działalności. Policja tropi również osoby odpowiedzialne za wyłudzenia kredytowe oraz fałszowanie dokumentów, co często łączy się z przestępstwami gospodarczymi

Problemy z alimentami i prawem rodzinnym

Znaczną część listy stanowią osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 kk). To jedna z najliczniejszych kategorii poszukiwanych, obejmująca osoby, które od dłuższego czasu nie wywiązują się z nałożonych przez sądy świadczeń na rzecz swoich bliskich.

Grupy przestępcze, włamania i kradzieże

Na liście nie brakuje osób poszukiwanych za znacznie cięższe czyny. Funkcjonariusze prowadzą działania przeciwko członkom zorganizowanych grup przestępczych (art. 258 kk). Ponadto poszukiwani są sprawcy kradzieży z włamaniem (art. 279 kk) oraz osoby zaangażowane w paserstwo czy przywłaszczanie pojazdów mechanicznych

Leszczynianie poszukiwani przez policję
Nietypowe przewinienia: Od ochrony zwierząt po znieważenia

Rejestry policyjne zawierają również nazwiska osób ściganych za rzadsze, ale równie istotne naruszenia prawa:

  • Przestępstwa przeciwko zwierzętom: Poszukiwane są osoby na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt.
  • Konflikty z prawem na drodze: Listy gończe dotyczą także kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.
  • Ataki na funkcjonariuszy: Część osób odpowiada za znieważenie urzędników lub wpływanie przemocą na ich czynności służbowe.
  • Groźby karalne: Policja tropi osoby, które dopuściły się zastraszania innych.

Jak pomóc policji? Informacje o osobach poszukiwanych można przekazywać telefonicznie do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie:

  • Wydział Kryminalny: tel. 47 77 31 260 (w godzinach 7:30 - 15:30).
  • Oficer Dyżurny: tel. 47 77 31 655 (całodobowo).

Wszelkie zgłoszenia mogą być kluczowe dla ujęcia osób ukrywających się przed organami ścigania.

