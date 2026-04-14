Więcej miejsca na piasku i testowy food truck

Najważniejszą informacją dla plażowiczów jest fakt, że teren rekreacyjny na terenie letniska został nieco powiększony. Dzięki tym pracom wypoczywający zyskają dodatkową przestrzeń, co przy dużej popularności osieckiej plaży ma kluczowe znaczenie dla komfortu.

Nowością w tym roku będzie także food truck, który stanął już w okolicach plaży.

„Pojawiła się nowa gastronomia, myślę, że konkurencja będzie większa, a turyści powinni być zadowoleni. W okolicy pola namiotowego pojawił się pierwszy food truck – na razie testowo serwowane będą tam lody” – informuje burmistrz Sławomir Kosmalski.

Inwestycje przy zespole szkół i na rynku

Choć lato dominuje w planach, gmina realizuje szereg innych zadań. Trwa budowa chodnika w kierunku Wojnowic oraz nowych miejsc parkingowych w okolicy schroniska i zespołu szkół w Osiecznej. Dużo zmieni się też na odnowionym rynku – obecnie trwają przygotowania do uruchomienia fontanny sensorycznej, co ma nastąpić w połowie kwietnia, gdy minie ryzyko przymrozków.

Niebawem ruszy budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół w Osiecznej. Mimo wcześniejszego odwołania jednego z oferentów, procedura dobiegła końca. Zgodnie z zapowiedziami, umowa z wykonawcą została podpisana na początku kwietnia, co pozwala na rozpoczęcie prac. Inwestycja ma być gotowa do końca bieżącego roku.

Majówka pod znakiem biegania i rewitalizacja zabytków

Burmistrz przekazał także dobre wieści dla osób dbających o historię regionu – rozpoczęły się prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzu ewangelickim, polegające m.in. na usunięciu chorych drzew. Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu o dofinansowanie, które pozwoli na pełną rewitalizację tego miejsca.

Sezon „na powitanie lata” otworzy tradycyjnie Bieg Borków, który wystartuje 1 maja. To już 13. edycja tej popularnej imprezy. Sławomir Kosmalski zapowiedział, że wzorem ubiegłego roku sam stanie na starcie dziesięciokilometrowej trasy i zachęca wszystkich do zakupu ostatnich dostępnych pakietów startowych.

XXXVII Dni Osiecznej