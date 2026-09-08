Na podwójnym gazie

Do zdarzenia doszło wczoraj (7 września). Przed godz. 22:00 dyżurny gostyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierowcy Peugeota, który może być nietrzeźwy. Poruszał się ulicą Wrocławską w Gostyniu, w kierunku Czachorowa. Mundurowi natychmiast udali się w tamtą stronę.

- Na ulicy Wrocławskiej zatrzymali wskazany pojazd do kontroli drogowej. Za kierownicą Peugeota znajdował się 51-letni obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie Gostynia. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad 3 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Ponieważ stężenie alkoholu przekroczyło 1,5 promila policjanci, zgodnie z prawem, zabezpieczyli pojazd kierowcy. Ostatecznie o jego przepadku zadecyduje sąd.

- Ta sytuacja pokazuje jak ważna jest reakcja świadków. Dzięki niej doszło do zatrzymania pijanego kierowcy, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenie na drodze - dodaje M. Curyk.

Policja przypomina, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tys. złotych. I jak w przypadku 51-latka, także bezpowrotna utrata pojazdu.

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