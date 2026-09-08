Wygodniej i bezpieczniej dla każdego pieszego

Projektanci skupili się na tym, aby Rynek był w pełni przyjazny dla każdego pieszego. Znikną wysokie krawężniki i stopnie – cała płyta placu zostanie wyrównana do jednego poziomu. To ułatwienie docenią zwłaszcza starsi mieszkańcy, osoby na wózkach oraz rodzice spacerujący z dziećmi w wózkach.

Nowa nawierzchnia zostanie ułożona z gładkich, ale szorstkich płyt antypoślizgowych. Co ważne, aż 70% starej granitowej kostki zostanie wykorzystane ponownie. Po zmroku bezpieczeństwo zapewni nowoczesne oświetlenie LED wbudowane bezpośrednio w chodniki i przy zieleni. Dodatkowo wjazdy na plac od strony ulic Narutowicza i Łaziebnej zostaną podniesione, co zmusi kierowców do wolniejszej jazdy.

Pomnik zmieni miejsce, a kable znikną pod ziemią

Duże zmiany czekają też otoczenie Rynku. Wyremontowane zostaną przylegające do niego odcinki ulic Leszczyńskich i Kościelnej. Aby plac wyglądał ładniej, pomnik króla Stanisława Leszczyńskiego zostanie przeniesiony bliżej Ratusza.

Mnóstwo ważnych prac odbędzie się pod ziemią. Robotnicy wymienią stare rury z wodą i położą nowe rury ogrzewania miejskiego. Z kolei dla restauratorów i organizatorów imprez powstaną stałe podłączenia do prądu i wody. Dzięki temu kable i rury do ogródków czy sceny nie będą już leżeć na ziemi i szpecić placu.

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Drugie życie zabytkowej willi: Powstanie nowe Centrum dla mieszkańców

Wielki remont w centrum to nie tylko sam plac. Drugą częścią tego dużego projektu jest odnowienie zabytkowej willi przy ulicy 17 Stycznia (w budynku, gdzie dawniej mieściło się przedszkole). Obiekt zostanie gruntownie wyremontowany i zmieni się w Centrum Organizacji Pozarządowych.

Będzie to wyjątkowe miejsce spotkań dla mieszkańców:

Siedziba dla lokalnych stowarzyszeń i fundacji, które będą mogły tam bez przeszkód działać i pracować.

które będą mogły tam bez przeszkód działać i pracować. Kolejny klub seniora , w którym starsze osoby zyskają przestrzeń do wspólnego spędzania czasu.

, w którym starsze osoby zyskają przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. Miejsce na różnego rodzaju akcje społeczne i sąsiedzkie.

Ile to kosztuje i kiedy koniec prac?

Cały ten wielki plan (czyli przebudowa Rynku oraz remont willi na Centrum NGO) pochłonie 29 milionów złotych. Choć wniosek Leszna początkowo był na liście rezerwowej, miastu udało się zdobyć ponad 20 milionów złotych unijnego dofinansowania z programu dla Wielkopolski na lata 2021–2027.

Wykonawcą prac została firma ELEKTROTIM S.A.. Budowlańcy muszą najpierw przygotować dokładny projekt, a potem zrealizować wszystkie roboty. Zgodnie z umową, cały remont zakończy się do 31 maja 2028 roku.