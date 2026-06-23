Nowe tablice na przystankach w Lesznie. System przechodzi testy

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-23 11:42

W Lesznie zakończył się montaż jedenastu elektronicznych tablic informacji pasażerskiej. Urządzenia, które pojawiły się w najważniejszych punktach miasta, przechodzą obecnie ostatnie próby przed końcowym odbiorem inwestycji.

Integracja z taborem i bieżąca aktualizacja danych

Prace testowe mają na celu poprawne sparowanie aparatury odbiorczej z nadajnikami w autobusach. Mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu:

– Teraz wszystkie leszczyńskie autobusy, zarówno nowe elektryki, które jeżdżą po ulicach Leszna od końca maja, jak i te nieco starsze, hybrydowe marki Volvo, będą skomunikowane z nowymi tablicami elektronicznymi.

Głównym zadaniem wdrożonego rozwiązania jest ułatwienie pasażerom planowania podróży za pomocą monitorowania ruchu pojazdów. To ułatwienie dla podróżnych - dodaje Michał Wiśniewskih:

– Będą oni na bieżąco informowani o dokładnym rozkładzie jazdy i rzeczywistym czasie przejazdu autobusów na przystanek.

Inwestycja o wartości ponad 1,3 miliona złotych brutto objęła przystanki przy głównych ulicach, m.in. Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Narutowicza oraz przy Teatrze Miejskim. Po zakończeniu fazy próbnej tablice zyskają dodatkowo funkcję odczytu głosowego dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz możliwość wyświetlania komunikatów miejskich.

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