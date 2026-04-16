Budynek w stanie surowym i nowe instalacje

Na placu budowy praca wre, a efekty widać już gołym okiem. Najważniejszym osiągnięciem ostatnich tygodni jest zakończenie prac konstrukcyjnych przy zadaszeniu obiektu. Jak informuje Izabela Czwojdrak z Urzędu Miasta Leszna, budynek jest już przygotowywany do całkowitego zamknięcia, co pozwoli na prowadzenie intensywnych robót wewnątrz hali basenowej.

"Kończymy właśnie roboty konstrukcyjne i murowe całego obiektu. Powstaje też charakterystyczny element architektoniczny w kształcie litery V, który będzie wyróżnikiem tego budynku. Rozpoczęliśmy już pierwsze prace związane z wykonywaniem elewacji i tak jak planowaliśmy, do końca czerwca chcemy zamknąć w całości budynek, żeby prace tynkarskie i wszystkie roboty w środku mogły się już w pełni rozpocząć" – wyjaśnia Izabela Czwojdrak.

W najbliższym czasie planowany jest montaż instalacji wentylacyjnej oraz okien od strony północnej. Równolegle prowadzone są prace instalacyjne: elektryczne, podtynkowe oraz sanitarne, które obejmują systemy podposadzkowe i odwodnienie dachu.

Szeroka oferta i nowoczesne atrakcje

Nowy Akwawit to nie tylko niecki basenowe, ale cała infrastruktura towarzysząca, która ma przyciągnąć rodziny z całego regionu. Inwestycja o wartości około 97 milionów złotych zakłada stworzenie nowoczesnej strefy rekreacji. Jedną z nowości będzie szeroka zjeżdżalnia rodzinna, na którą miasto właśnie finalizuje umowę z wykonawcą.

"Zjeżdżalnia rodzinna jest już zamawiana, jesteśmy na etapie podpisywania umowy z wykonawcą. Będzie miała ona dwa i pół metra szerokości oraz trzynaście metrów długości. To kolejna atrakcja, która na pewno przyciągnie rodziny do naszego obiektu. Dodatkowo zakończyliśmy właśnie nabór prac na konkurs dotyczący pomnika doktora Stefana Grysa, który stanie przed pływalnią. Wpłynęło dziewięć zgłoszeń, a wyniki poznamy do końca miesiąca" – wylicza przedstawicielka urzędu.Zgodnie z aktualnym harmonogramem, finał prac i oficjalne otwarcie nowoczesnego kompleksu planowane jest na lipiec 2027 roku. Do tego czasu wykonawca musi uporać się z aranżacją wnętrz oraz montażem skomplikowanych systemów technologii basenowej.

