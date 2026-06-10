Pół wieku razem

Podobne uroczystości odbywają się zazwyczaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie, ale z uwagi na jego remont tym razem zorganizowano ją w samym sercu miasta, w Bibliotece Ratuszowej w Ratuszu.

- Myślę, że możecie być państwo przykładem i wzorem dla wszystkich, że miłość potrafi, może być silna, może przetrwać całe życie, może trwać całe życie, bo przecież to jeszcze nie koniec. To, jakie jest Leszno, jest również udziałem państwa. Tych wielu, wielu dziesiątek lat działalności pracy dla Leszna, w swoich zakładach pracy, w swoich obszarach zainteresowania. Myślę, że to jest ważna uroczystość nie tylko dla samej pary małżeńskiej, ale również dla wszystkich tych, którzy z wami przez te lata szli wspólnie i was wspierali - mówił Grzegorz Rusiecki, prezydent Leszna.

W uroczystości udział wzięły m.in. dzieci i wnuki jubilatów. Pan Marian i pani Walentyna doczekali się dwójki dzieci i pięciorga wnuków.

- Trzeba być tolerancyjnym. Różnie bywa, ale zawsze trzeba się dogadać - radzi pan Marian mężom młodszym stażem.

- Zrozumieć jeden drugiego, przebaczyć. Łóżko wszystko goi, załagodzi wszystko - zdradza sekret długoletniego pożycia małżeńskiego żona pana Mariana Walentyna.

Pani Walentyna dobrze pamięta pierwsze spotkania ze swoim przyszłym mężem. Wydawał się nie być nią zainteresowany.

- Zawsze jak szedł koło mnie, przechodził to zawsze pytał się o moją siostrę. A wybrał mnie - dodaje z uśmiechem.

Oprócz medali i kwiatów małżonkowie otrzymali także list gratulacyjny i upominek.

Tak randkuje Kuba Szmajkowski!