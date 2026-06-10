Wielki powrót „legendy” i potężna ekipa z Niemiec

To oficjalne: Siły Powietrzne Niemiec potwierdziły, że Panavia Tornado pojawi się w Lesznie w oba dni pokazów, czyli 19 i 20 czerwca. To finałowe i najbardziej spektakularne ogłoszenie tegorocznej edycji. Maszyna ma zaprezentować się w większej formacji, co zapowiada zjawiskowy spektakl na niebie.Niemiecka obecność w tym roku będzie wręcz „kosmiczna”. Oprócz Tornado, Luftwaffe wyśle do Leszna maszyny takie jak Eurofighter, potężny transportowiec Airbus A400 oraz śmigłowiec NH90.

Polskie F-16 i hołd dla pilota „SLAB-a”

Kolejnym filarem pokazów będzie polskie Wojsko Polskie, które w ramach ogłoszeń „Polish Armed Forces Week” potwierdziło udział swoich najlepszych maszyn. Wielozadaniowe myśliwce F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach będzie można zobaczyć w locie w piątek, 19 czerwca. Tegoroczny pokaz „Jastrzębi” będzie miał wymiar szczególny – piloci oddadzą nim hołd nieodżałowanemu koledze o znaku wywoławczym SLAB, który odszedł do „Niebieskiej Eskadry”.

Debiuty i rzadkie okazy: Apache i Hercules na wyciągnięcie ręki

Program Antidotum Airshow 2026 pęka w szwach od atrakcji:

AH-64 Apache: Absolutny debiut w Lesznie! Jeden z najpotężniejszych śmigłowców uderzeniowych świata pojawi się na wystawie statycznej.

Absolutny debiut w Lesznie! Jeden z najpotężniejszych śmigłowców uderzeniowych świata pojawi się na wystawie statycznej. C-130 Hercules: Ten gigant polskich Sił Powietrznych wyląduje na trawiastym lotnisku, co samo w sobie jest niecodziennym wyczynem i widowiskiem.

Ten gigant polskich Sił Powietrznych wyląduje na trawiastym lotnisku, co samo w sobie jest niecodziennym wyczynem i widowiskiem. Zespół „Orlik”: Cztery maszyny PZL-130 wykonają pożegnalny przelot w sobotę, 20 czerwca.

Cztery maszyny PZL-130 wykonają pożegnalny przelot w sobotę, 20 czerwca. Węgierski JAS 39 Gripen: Zaprezentuje mrożący krew w żyłach manewr „dump and burn”, tworząc na niebie słup ognia.

Zaprezentuje mrożący krew w żyłach manewr „dump and burn”, tworząc na niebie słup ognia. Szwedzka klasyka: Na niebie zobaczymy historyczne odrzutowce Viggen oraz SK.60.

Antidotum Airshow Leszno 2026 odbędzie się w dniach 19–20 czerwca. Pełny, szczegółowy program pokazów z podziałem na godziny ma zostać opublikowany jeszcze przed nadchodzącym weekendem. Sprawdźcie w naszej galerii, jakie statki powietrzne pojawią się w tym roku w Lesznie.

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