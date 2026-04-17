Alarmujące sygnały z zakładu

Region Wielkopolska NSZZ Solidarność opublikował alarmujące oświadczenie, w którym opisuje warunki panujące w jednej z największych firm branży mięsnej w regionie. Według relacji, do organizacji związkowej od dłuższego czasu napływają skargi od zatrudnionych tam osób. Pracownicy mówią o atmosferze presji, braku szacunku oraz skandalicznym podejściu przełożonych.

Związkowcy nie przebierają w słowach, opisując realia pracy w „Agro-Rydzynie”:

„Relacje pracowników wskazują na atmosferę presji i braku szacunku, która nie powinna mieć miejsca w żadnym zakładzie pracy. Do organizacji napływają sygnały o skandalicznych warunkach pracy, zastraszaniu przez przełożonych oraz rażącym łamaniu praw pracowniczych i zasad BHP”.

W cieniu wielkiego kapitału

Szczególne emocje budzi kontekst własnościowy firmy. „Agro-Rydzyna” jest kluczowym dostawcą dla sieci Dino, a jej właścicielem jest Tomasz Biernacki – jeden z najbogatszych ludzi w Polsce i twórca sukcesu popularnych marketów. Solidarność podkreśla, że przy tak ogromnym kapitale i pozycji rynkowej, standardy pracy powinny być wzorcowe, a nie alarmujące.

„Tym bardziej niezrozumiałe i niedopuszczalne jest, że w firmie powiązanej z tak znaczącym przedsiębiorcą dochodzi do poważnych naruszeń standardów pracy i standardów dialogu społecznego” – czytamy w komunikacie związku.

Solidarność zwołuje media

Związkowcy nie zamierzają poprzestać na internetowych wpisach. Już w najbliższy wtorek, 21 kwietnia, w leszczyńskim oddziale „Solidarności” przy ul. Prochownia odbędzie się spotkanie z mediami. Podczas konferencji mają zostać przedstawione konkretne świadectwa pracowników oraz plan dalszych kroków prawnych i protestacyjnych. Do sprawy będziemy wracać