Mrożąca krew w żyłach kolizja w Wilkonicach. Ładowarka z podwieszoną betonową płytą uderzyła w osobówkę [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-05-08 10:02

Sprawcą niebezpiecznego zdarzenia okazał się kierowca ładowarki teleskopowej. Na szczęście kierowcy samochodu osobowego nic poważnego się nie stało.

Betonową płytą w auto

Do tego mrożącego krew w żyłach zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Wilkonice w powiecie gostyńskim. Na miejsce wezwana została policja.

- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 45-letni operator ładowarki teleskopowej Manitou przewożący na łańcuchach podwieszoną do ramienia maszyny betonową płytę, podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W efekcie przewożona płyta uderzyła w jadącego prawidłowo drogą główną Opla Zafirę. Po pierwszym uderzeniu ciężka płyta rozbujała się na łańcuchach i ponownie uderzyła w pojazd, wybijając tylną szybę i powodując kolejne uszkodzenia samochodu - opisuje Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu.

Niewiele brakowało, a niebezpieczna sytuacja mogła skończyć tragedią.

- Gdyby betonowa płyta była transportowana na większej wysokości, mogłaby uderzyć bezpośrednio w dach samochodu, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy - podsumowuje gostyńska policja.

45-letni operator ładowarki został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych.

Polecany artykuł:

