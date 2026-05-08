Betonową płytą w auto

Do tego mrożącego krew w żyłach zdarzenia drogowego doszło w miejscowości Wilkonice w powiecie gostyńskim. Na miejsce wezwana została policja.

- Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 45-letni operator ładowarki teleskopowej Manitou przewożący na łańcuchach podwieszoną do ramienia maszyny betonową płytę, podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W efekcie przewożona płyta uderzyła w jadącego prawidłowo drogą główną Opla Zafirę. Po pierwszym uderzeniu ciężka płyta rozbujała się na łańcuchach i ponownie uderzyła w pojazd, wybijając tylną szybę i powodując kolejne uszkodzenia samochodu - opisuje Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu.

Niewiele brakowało, a niebezpieczna sytuacja mogła skończyć tragedią.

- Gdyby betonowa płyta była transportowana na większej wysokości, mogłaby uderzyć bezpośrednio w dach samochodu, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia kierowcy - podsumowuje gostyńska policja.

45-letni operator ładowarki został ukarany mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych.

Rajd Pojazdów Zabytkowych przy Zamku w Rydzynie