Rowerowa przygoda w krainie pałaców

Region leszczyński to prawdziwy raj dla miłośników dwóch kółek. Charakteryzuje się łagodnym ukształtowaniem terenu, rozległymi obszarami lasów i łąk oraz doskonale rozbudowaną siecią tras. Władze powiatu szczególnie dbają o bezpieczeństwo cyklistów – najciekawsze szlaki prowadzą niemal w całości po wydzielonych ścieżkach rowerowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych, co czyni je idealnymi na rodzinne wyprawy.

„Pętla Królewska” – hit na weekendowy wyjazd

Najbardziej spektakularną propozycją w regionie jest trasa o długości około 50 kilometrów, która startuje i kończy się w Lesznie. Szlak ten pozwala w kilka godzin przenieść się do czasów magnackiej potęgi i barokowego splendoru.

Kluczowe punkty na trasie:

Rydzyna – „Perła Baroku”: Miasto uznane za Pomnik Historii, które do dziś zachowało swój XVIII-wieczny układ. Największą atrakcją jest dawna siedziba Leszczyńskich i Sułkowskich, otoczona malowniczym parkiem.

Pawłowice – śladami mistrza z Berlina: Znajduje się tu zachwycający pałac rodu Mielżyńskich. Co ciekawe, jego architektem był Carl Gotthard Langhans – ten sam, który zaprojektował słynną Bramę Brandenburską w Berlinie.

Oporowo: Miejsce pamięci o zasłużonych rodach, gdzie na cmentarzu przykościelnym można zobaczyć grobowiec Józefa Ponikiewskiego, adiutanta gen. Władysława Sikorskiego

Atrakcje i krajobrazy, które zapierają dech

Trasa to nie tylko asfalt i kilometry – to przede wszystkim niezapomniane widoki:

Zalew Rydzyna: Idealne miejsce na aktywny odpoczynek nad wodą.

Wieża widokowa Jagoda II: 30-metrowa drewniana konstrukcja ukryta w lesie pod Osieczną. Z jej szczytu, na który prowadzą 152 stopnie, roztacza się panorama przypominająca widok z 9. piętra.

Wiatraki w Osiecznej: Historyczne koźlaki, w tym podświetlany wiatrak „Józef" z drugiej połowy XVIII wieku, w którym mieści się muzeum młynarstwa.

Praktyczne wskazówki dla podróżnych

Szlak charakteryzuje się utwardzoną nawierzchnią i jest dostępny dla każdego poziomu sprawności. Dla osób planujących wycieczkę Starostwo Powiatowe w Lesznie przygotowało bezpłatne, zaktualizowane mapy. Można również skorzystać z dedykowanej aplikacji „Rowerowy powiat”, która ułatwia nawigację między atrakcjami.

