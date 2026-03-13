O edukacyjnej rewolucji w Lesznie. Człowiek, który nigdy nie chodził do szkoły, gościem Komeniady

André Stern – światowej sławy edukator, muzyk i pisarz – przyjeżdża do Leszna. Wizyta bohatera filmu „Alfabet” to część projektu Komeniada, który ma otworzyć nową dyskusję o przyszłości nauczania i relacjach z dziećmi.

Komeniada: 10 kobiet dla nowoczesnej edukacji

Projekt Komeniada to inicjatywa Akademii Comeniusa, za którą stoi grupa zaangażowanych kobiet z regionu leszczyńskiego. Jak podkreśla Marta Grześko-Nyczka, prezeska fundacji, projekt jest wynikiem połączenia różnych perspektyw zawodowych i życiowych.

„Komeniadę współtworzyłyśmy w zespole dziesięciu silnych kobiet, które zostały bardzo dobrze dobrane do tego, żeby wspólnie działać na rzecz nowoczesnej edukacji” – mówi Marta Grześko-Nyczka. „Mamy i nauczycielki, dyrektorki, badaczki i działaczki społeczne. Do tego jesteśmy mamami i mamy taką wrażliwość związaną z kształceniem i rozwojem naszych dzieci”.

Cykl spotkań, który potrwa pięć miesięcy, jest dedykowany nie tylko kadrze pedagogicznej, ale wszystkim mieszkańcom, dla których edukacja to fundament przyszłości.

André Stern: Gwiazda światowego formatu w Lesznie

Głównym wydarzeniem weekendu będzie spotkanie z André Sternem. To postać fascynująca – człowiek, który nigdy nie uczęszczał do tradycyjnej szkoły, a mimo to biegle włada pięcioma językami i odnosi sukcesy jako muzyk, kompozytor oraz lutnik. Stern jest jednym z najbardziej rozchwytywanych prelegentów w Europie.

„André Stern jest mówcą, na którego przychodzą czasem tysiące osób na stadionie” – zauważa Grześko-Nyczka.

W Lesznie wystąpi z prelekcją „Entuzjazm w edukacji – czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci”. Spotkanie nie będzie jednak nudnym wykładem. Organizatorzy stawiają na dialog i interakcję.

„Będą to interaktywne spotkania, pełne żywych dyskusji i bieżących, czasem kontrowersyjnych wątków” – zapowiada organizatorka.

Harmonogram i szczegóły wydarzenia

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy budowania autentycznych relacji z dziećmi, zaufania oraz wykorzystania naturalnego potencjału młodych ludzi do nauki. Odbędą się również warsztaty poświęcone odkrywaniu pasji i mocnych stron dziecka.

  • Kiedy: Niedziela, 15 marca, godz. 16:00.
  • Gdzie: Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie.
  • Wstęp: Wolny dla wszystkich zainteresowanych.
  • Udogodnienia: Całość spotkania będzie tłumaczona na język polski.

Projekt zakończy się debatą międzypokoleniową, w której głos zabierze młodzież. „Chcemy mówić o edukacji międzypokoleniowo, więc uczniowie z dorosłymi będą mieli okazję debatować nad przyszłością edukacji” – podsumowuje Marta Grześko-Nyczka.

