Komeniada: 10 kobiet dla nowoczesnej edukacji
Projekt Komeniada to inicjatywa Akademii Comeniusa, za którą stoi grupa zaangażowanych kobiet z regionu leszczyńskiego. Jak podkreśla Marta Grześko-Nyczka, prezeska fundacji, projekt jest wynikiem połączenia różnych perspektyw zawodowych i życiowych.
„Komeniadę współtworzyłyśmy w zespole dziesięciu silnych kobiet, które zostały bardzo dobrze dobrane do tego, żeby wspólnie działać na rzecz nowoczesnej edukacji” – mówi Marta Grześko-Nyczka. „Mamy i nauczycielki, dyrektorki, badaczki i działaczki społeczne. Do tego jesteśmy mamami i mamy taką wrażliwość związaną z kształceniem i rozwojem naszych dzieci”.
Cykl spotkań, który potrwa pięć miesięcy, jest dedykowany nie tylko kadrze pedagogicznej, ale wszystkim mieszkańcom, dla których edukacja to fundament przyszłości.
André Stern: Gwiazda światowego formatu w Lesznie
Głównym wydarzeniem weekendu będzie spotkanie z André Sternem. To postać fascynująca – człowiek, który nigdy nie uczęszczał do tradycyjnej szkoły, a mimo to biegle włada pięcioma językami i odnosi sukcesy jako muzyk, kompozytor oraz lutnik. Stern jest jednym z najbardziej rozchwytywanych prelegentów w Europie.
„André Stern jest mówcą, na którego przychodzą czasem tysiące osób na stadionie” – zauważa Grześko-Nyczka.
W Lesznie wystąpi z prelekcją „Entuzjazm w edukacji – czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci”. Spotkanie nie będzie jednak nudnym wykładem. Organizatorzy stawiają na dialog i interakcję.
„Będą to interaktywne spotkania, pełne żywych dyskusji i bieżących, czasem kontrowersyjnych wątków” – zapowiada organizatorka.
Harmonogram i szczegóły wydarzenia
Podczas spotkania poruszone zostaną tematy budowania autentycznych relacji z dziećmi, zaufania oraz wykorzystania naturalnego potencjału młodych ludzi do nauki. Odbędą się również warsztaty poświęcone odkrywaniu pasji i mocnych stron dziecka.
- Kiedy: Niedziela, 15 marca, godz. 16:00.
- Gdzie: Aula Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie.
- Wstęp: Wolny dla wszystkich zainteresowanych.
- Udogodnienia: Całość spotkania będzie tłumaczona na język polski.
Projekt zakończy się debatą międzypokoleniową, w której głos zabierze młodzież. „Chcemy mówić o edukacji międzypokoleniowo, więc uczniowie z dorosłymi będą mieli okazję debatować nad przyszłością edukacji” – podsumowuje Marta Grześko-Nyczka.