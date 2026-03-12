Tylko jedna oferta na drogę Lipno–Goniembice. Strabag chce 24 miliony złotych

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-12 12:20

Kluczowa inwestycja drogowa w powiecie leszczyńskim wkracza w kolejną fazę. W przetargu na przebudowę trasy łączącej Lipno z Goniembicami wpłynęła tylko jedna oferta, opiewająca na blisko 24,5 miliona złotych.

Droga Lipno Goniembice

i

Autor: Tomek Szymlet

Jedna firma w grze o kontrakt

Mimo dużego zakresu prac, do ogłoszonego przetargu na rozbudowę drogi powiatowej zgłosił się tylko jeden oferent. Jest nim firma STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. Przedsiębiorstwo wyceniło realizację całego zadania na ponad 24 miliony zł brutto.

Obecnie komisja przetargowa prowadzi szczegółową analizę złożonej dokumentacji pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli oferta spełni wszystkie wymogi i zmieści się w budżecie zamawiającego, nastąpi rozstrzygnięcie przetargu, a następnie uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą.

Większe bezpieczeństwo i nowa droga dla rowerów

Inwestycja na odcinku Lipno–Goniembice to nie tylko odświeżenie nawierzchni, ale kompleksowa modernizacja trasy. Projekt pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P” zakłada:

  • Przebudowę konstrukcji drogi, co pozwoli na przenoszenie większych obciążeń.
  • Budowę wydzielonej drogi dla rowerów, która znacząco poprawi bezpieczeństwo cyklistów.
  • Poprawę komfortu podróżowania dla wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.

Głównym celem zadania jest podniesienie standardów bezpieczeństwa na tej uczęszczanej trasie, która łączy lokalne miejscowości z ważnymi węzłami komunikacyjnymi.

