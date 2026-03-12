Jedna firma w grze o kontrakt

Mimo dużego zakresu prac, do ogłoszonego przetargu na rozbudowę drogi powiatowej zgłosił się tylko jeden oferent. Jest nim firma STRABAG sp. z o.o. z Pruszkowa. Przedsiębiorstwo wyceniło realizację całego zadania na ponad 24 miliony zł brutto.

Obecnie komisja przetargowa prowadzi szczegółową analizę złożonej dokumentacji pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli oferta spełni wszystkie wymogi i zmieści się w budżecie zamawiającego, nastąpi rozstrzygnięcie przetargu, a następnie uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą.

Większe bezpieczeństwo i nowa droga dla rowerów

Inwestycja na odcinku Lipno–Goniembice to nie tylko odświeżenie nawierzchni, ale kompleksowa modernizacja trasy. Projekt pod nazwą „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P” zakłada:

Przebudowę konstrukcji drogi, co pozwoli na przenoszenie większych obciążeń.

Budowę wydzielonej drogi dla rowerów, która znacząco poprawi bezpieczeństwo cyklistów.

Poprawę komfortu podróżowania dla wszystkich mieszkańców gminy i powiatu.

Głównym celem zadania jest podniesienie standardów bezpieczeństwa na tej uczęszczanej trasie, która łączy lokalne miejscowości z ważnymi węzłami komunikacyjnymi.