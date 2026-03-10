O hejcie i wsparciu. Spotkanie „No hejt, just love” w leszczyńskim MOK-u

Młodzież z leszczyńskich szkół wzięła udział w spotkaniu poświęconym walce z mową nienawiści. Wydarzenie w Miejskim Ośrodku Kultury połączyło spektakl profilaktyczny z rozmową o doświadczeniach związanych z hejtem.

Spektakl i rozmowa o trudnych doświadczeniach

W Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie odbyło się spotkanie pod hasłem „No hejt, just love”, poświęcone problemowi mowy nienawiści. W wydarzeniu uczestniczyła młodzież z lokalnych szkół, a jednym z gości był trener FOGO Unia Leszno – Rafał Okoniewski.

Na początku młodzi aktorzy z Centrum Profilaktyki Alternatywa zaprezentowali poruszający spektakl dotyczący przemocy słownej i emocjonalnych problemów młodych ludzi. Po przedstawieniu podzielili się także własnymi doświadczeniami i opowiedzieli, jak pomoc oraz wsparcie innych osób pozwoliły im wyjść z trudnych sytuacji.

No Hate Just Love
Jak radzić sobie z hejtem

Podczas spotkania o swoich doświadczeniach mówił również Rafał Okoniewski. Trener leszczyńskich „Byków” przyznał, że sam zetknął się z hejtem w internecie.

– Usunąłem konta z mediów społecznościowych, żeby tego hejtu po prostu nie czytać – mówił.

Spotkanie było częścią kampanii przeciwko mowie nienawiści prowadzonej w Lesznie od dwóch lat. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem hejtu i pokazanie młodym ludziom, jak reagować na przemoc słowną – zarówno w internecie, jak i w codziennym życiu.

