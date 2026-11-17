Tegoroczne wyzwanie rzucone uczestnikom brzmiało: „Archetypy mitu – moda jako opowieść”. Młodzież musiała przygotować trzy projekty, zrealizować jeden z nich w rzeczywistości, a następnie zaprezentować go na scenie i obronić swoją koncepcję przed profesjonalnym jury. Jak podkreślają organizatorzy z Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego w Lesznie, skala przedsięwzięcia jest już tak ogromna, że logistyczne opanowanie wydarzenia i zapewnienie miejsca w garderobach dla wszystkich ekip stało się niemałym wyzwaniem.

Młodość, presja i zbroja z dżinsu

Najważniejszy stopień podium i pierwsze miejsce w tegorocznej edycji powędrowały do Oskara Sukiennika. Jego wyróżniony projekt poruszał niezwykle aktualny i bliski młodym ludziom temat – presję społeczną oraz walkę o to, by pozostać sobą pomimo przeciwności.

Zwycięzca połączył modę z mocnym, symbolicznym przekazem, wykorzystując do tego nieoczywiste materiały. W jego kreacji pojawił się m.in. specjalnie usztywniony dżins oraz metalowe dodatki, które miały nawiązywać do formy obronnej zbroi.

– Niesamowite jest to, że można tworzyć przez zwykły ubiór sztukę i coś, co będzie miało przekaz dla ludzi – opowiadał laureat pierwszego miejsca.

Autor: Organizator Szmaragdowy Guzik / Materiały prasowe

Słowiańskie mity pod lupą jury. Grand Prix dla Nowego Sącza

Z kolei najważniejsza nagroda imprezy – Grand Prix – pojechała aż do Nowego Sącza, a zdobyła ją Aleksandra Zaremba. Młoda twórczyni wzięła na warsztat rodzimą, słowiańską mitologię, powołując do życia mroczną postać utopca.

Efektowna kreacja powstała z połączenia satyny, koronek oraz tiulu. Aby uzyskać autentyczny, surowy klimat, autorka dodatkowo pomalowała materiał, nadając mu specyficzny, „bagienny” i postarzany charakter, który zachwycił oceniających.

– To ogromne wyróżnienie. Nie spodziewałam się, a to jest ogromne szczęście dla mnie – nie kryła emocji laureatka Grand Prix.

Rzemiosło, które z roku na rok wchodzi na wyższy poziom

Wysoki i niezwykle wyrównany poziom prac doceniło jury pod przewodnictwem znanej projektantki Magda Hasiak. Wskazywała ona, że młodzież coraz odważniej eksperymentuje z formą i dekonstrukcją, ale za widowiskowymi efektami na scenie kryje się przede wszystkim rzetelna, ciężka praca krawiecka – od projektu, przez szycie, aż po publiczną obronę swojej wizji.

Dla uczestników była to nie tylko rywalizacja, ale też bezcenna szkoła charakteru i przepustka do przyszłości. Na najzdolniejszych czekały cenne nagrody ufundowane przez partnerów: indeksy na uczelnie, profesjonalne kursy w szkołach artystycznych w Krakowie i Poznaniu, a także sprzęt krawiecki – maszyny do szycia, manekiny i żelazka parowe, które z pewnością pomogą w rozwijaniu kolejnych pasji.