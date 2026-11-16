Do zdarzenia doszło wczoraj (15 listopada) ok. godz. 18:30 w Poniecu.

- Policjanci z Ponieca otrzymali informację, że do jednego z lokali gastronomicznych w Poniecu wszedł mężczyzna, który spod kurtki wyjął przedmiot przypominający pistolet. Następnie przeładował go, cały czas kierując lufę w stronę podłogi, po czym schował przedmiot za pasek spodni. Mężczyzna złożył zamówienie, odebrał posiłek i za niego zapłacił, po czym opuścił lokal. Jego zachowanie wzbudziło niepokój i poczucie stanu zagrożenia wśród klientów lokalu – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

W tym czasie w lokalu przebywało kilku klientów. Jedna z osób nagrała telefonem krótki film, na którym widać mężczyznę trzymającego w dłoni broń. Ktoś inny powiadomił policję.

- Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i ustalili tożsamość mężczyzny. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec gminy Poniec. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Znajdował się pod działaniem alkoholu. Badanie wykazało około 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający broń, którym posługiwał się wcześniej w lokalu. Wstępne oględziny wykazały, że jest to wiatrówka, na której posiadanie nie jest wymagane zezwolenie – mówi M. Curyk.

Broń została zabezpieczona i poddana zostanie szczegółowym badaniom.Policjanci przesłuchali już część świadków. Jak się okazuje, osoby pracujące w lokalu gastronomicznym nie posługują się biegle językiem polskim, dlatego zeznawać będą w obecności tłumacza.

Policjanci zabezpieczyli monitoring. 43-latek przebywa w policyjnym areszcie.