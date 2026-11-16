Szczątki i fragmenty trumien pod podłogą

Trwający remont dawnego MOK-u odsłonił mroczną historię tego miejsca. Badacze od początku przypuszczali, że pod ziemią kryją się pozostałości dawnego cmentarza oraz kościoła. Wyniki ostatnich prac archeologicznych w piwnicach potwierdziły te przypuszczenia w najbardziej dosłowny sposób.

„Odkryliśmy zarówno fragment trumny, jak i szczątki – niekompletne szkielety, czaszki oraz fragmenty kości długich, a także drobne elementy ceramiczne” - mówi Katarzyna Czyżak z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie.

Georadar prześwietlił ziemię. Ukryta anomalia na podwórku

Odkryte kości to ślad po nekropolii, ale główny cel archeologów to zaginione fundamenty świątyni św. Ducha. Choć pod samą sceną natrafiono na razie na fundamenty późniejszych zabudowań gospodarczych z XIX wieku, przełom może być tuż obok.

Wskazówek dostarczyła nowoczesna technologia – budynek oraz otaczający go plac prześwietlono specjalistycznym urządzeniem.

„Jako osoby interesujące się historią Leszna wciąż mamy ogromną nadzieję, że kolejne prace pozwolą natrafić na pozostałości kościoła św. Ducha. Wiążemy je z anomalią, którą ujawniły badania georadarem” - dodaje Katarzyna Czyżak.

Gdzie naprawdę stał zaginiony kościół?

Wszystko wskazuje na to, że klucz do rozwiązania zagadki leży na zewnątrz budynku. Dotychczasowe hipotezy zakładały obecność murów pod główną salą, ale wyniki pomiarów przesuwają punkt ciężkości poszukiwań.

„Na szczęście ten obszar znajduje się w łatwiej dostępnym miejscu, na podwórzu. Wracamy więc do hipotezy, że pozostałości świątyni leżą w głębszej części działki” - wyjaśnia specjalistka z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lesznie

Pod sceną odkryto dawne pochówki i czaszki, ale główna tajemnica kościoła wciąż pozostaje nierozwiązana. Wszystkie ślady prowadzą teraz na plac za budynkiem. Wszystko wskazuje na to, że Leszno stoi progu jednego z najciekawszych odkryć archeologicznych ostatnich lat.

Zobaczcie ostatnie zdjęcia starej biblioteki i MOK-u w Lesznie przed remontem.

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