Przechodził i zniszczył

Do zdarzenia doszło pomiędzy 22 a 25 maja na jednym z osiedli w Gostyniu.

- Nieznany wówczas sprawca, przy użyciu nieustalonego narzędzia, uderzał w drzwi wejściowe do mieszkania, futrynę oraz znajdujące się bezpośrednio przy drzwiach panele. W wyniku jego działania doszło do odprysków, wgnieceń i zarysowań powłoki lakieru, a także uszkodzenia zamka drzwi wejściowych. O zdarzeniu policjanci zostali poinformowani w czerwcu. Pokrzywdzony wycenił wartość strat na 2700 złotych - przekazała Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Policjanci kryminalni od razu zajęli się sprawą. W wyniku przeprowadzonych ustaleń i działań operacyjnych wytypowali osobę podejrzewaną o dokonanie uszkodzeń.

- Odpowiedzialny za wandalizm 37-latek został zatrzymany we wrześniu. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli niewielką ilość narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia oraz posiadania środków odurzających - mówi M. Curyk.

Mężczyzna odpowie za to przed sądem. Grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

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