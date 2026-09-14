Zatwierdzono miliony na wielką inwestycję w Lesznie. Okolice dworca czekają ogromne zmiany!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-14 10:51

Wzdłuż ulicy Towarowej w Lesznie powstanie nowoczesny węzeł przesiadkowy, który zintegruje ruch kolejowy, autobusowy, samochodowy i rowerowy. Koszt inwestycji przekroczy 35 mln zł, a 5,6 mln zł wyniesie unijne dofinansowanie z funduszy Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Prace na tym zdegradowanym obszarze zakończą się do końca 2028 roku.

Podziemne przejście połączy dworzec z nowym węzłem

Przebudowa układu drogowego przy ul. Towarowej obejmie budowę nowego odcinka jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz trzech rond.Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zwraca uwagę na kluczową zmianę w ruchu pieszym: „Istniejące przejście podziemne zostanie przebudowane i przedłużone. Powstanie nowy odcinek przejścia o długości osiowej około 20 metrów, który zostanie uzupełniony o schody i windę. Dzięki temu piesi będą mogli bezpiecznie i bezkolizyjnie przemieszczać się pomiędzy dworcem kolejowym a poszczególnymi elementami węzła”.

Zobaczcie wizualizację nowego węzła przesiadkowego:

Centrum przesiadkowe przy Towarowej - wizualizacje
Galeria zdjęć 4

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Parkingi, stacja dla rowerów i zabytkowy styl

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP powstaną zadaszone perony dla autobusów miejskich i regionalnych, stanowiska dla taksówek oraz strefa „Kiss & Ride” do krótkiego postoju.

W ramach inwestycji zaplanowano również:

  • Parking na 90 aut – z 10 większymi stanowiskami, miejscami dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz punktami ładowania samochodów elektrycznych.
  • Infrastrukturę rowerową – zadaszony parking na 80 rowerów, stację ładowania e-bike'ów oraz samoobsługowy punkt naprawczy.
  • Kolejową architekturę – wiaty i zadaszenia peronów swoim wyglądem będą nawiązywać do zabytkowych elementów infrastruktury kolejowej.

Zobaczcie na filmie jak dzisiaj wygląda ulica Towarowa po deszczu:

Zielona rewolucja i retencja wody

Cały teren przejdzie kompleksową rekultywację i wymianę starych sieci podziemnych. Nowa zieleń – w tym drzewa, krzewy, byliny i rośliny hydrofitowe – zajmie ponad 30 proc. powierzchni. Woda opadowa będzie odprowadzana bezpośrednio do gruntu oraz do specjalnych zbiorników rozsączających.

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