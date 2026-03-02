Ponad 100 organizacji pozarządowych działa w Leszni e, aktywnych w sporcie, kulturze, pomocy społecznej, edukacji i ochronie środowiska.

Laureaci konkursu na Najlepszą Inicjatywę Pozarządową

27 lutego podczas Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych poznaliśmy zwycięzców konkursu na Najlepszą Inicjatywę Pozarządową 2025. W kategorii sport nagrodę zdobyły Jesienne Biegi z Mapą organizowane przez UKS Dąb Leszno. W obszarze kultury triumfowały 21. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe – Fundacja Pro Musica, a w kategorii pomoc społeczna i zdrowie wyróżniono Spektakl „Mam Alternatywę” – Stowarzyszenie Nasza Alternatywa.

Nagroda mieszkańców, przyznawana w głosowaniu internetowym, przypadła akcji „Podziel się kurtką – Reakcja: Przytul Kurtkę” Stowarzyszenia Leszczyński Bank Żywności. Nagrodę specjalną otrzymało Stowarzyszenie Boszkowskie Koty i Psy – Inspektorat w Lesznie. Każdy zwycięzca otrzymał 3 500 zł ufundowane przez Miasto Leszno, a w kategorii mieszkańców – przez Galerię Leszno.

Wyróżnienia Prezydenta i gala pełna wrażeń

Oprócz nagród konkursowych, Prezydent Miasta Leszna Grzegorz Rusiecki wyróżnił cztery organizacje: Fundację Jesienny Uśmiech, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Wygraj Siebie oraz MMKS „Wieniawa”. Galę uświetniły występy artystyczne, a całość zakończył poczęstunek i rozmowy kuluarowe, podkreślające rolę organizacji pozarządowych w codziennym życiu miasta.

W Lesznie działa ponad 100 organizacji pozarządowych, aktywnych w sporcie, kulturze, pomocy społecznej, ochronie środowiska i edukacji. Gala była okazją, by docenić ich codzienną pracę, często niewidoczną, ale realnie zmieniającą życie mieszkańców.

