Jest praca w Zakładzie Karnym w Rawiczu – ile można zarobić?

Zakład Karny w Rawiczu szuka nowych pracowników! Sprawdziliśmy, ile można zarobić jako młodsza pielęgniarka, młodszy pielęgniarz lub młodszy ratownik medyczny i jakie dodatkowe bonusy czekają na start.

ZK Rawicz

  • Pensja startowa: od 5 500 do 5 945 zł netto, w zależności od wieku.
  • Świadczenie mieszkaniowe: od 900 do 1 800 zł miesięcznie.
  • Dodatki i bonusy: trzynastka, nagrody jubileuszowe, rekompensata za nadgodziny (ok. 30 zł netto/h) i roczny równoważnik za mundur (ok. 2 200 zł netto).
  • Urlop: od 26 do 39 dni w zależności od stażu.
  • Emerytura po 25 latach: możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę.
  • Etat w Rawiczu: 1 wolny etat dla młodszej pielęgniarki, młodszego pielęgniarza lub ratownika medycznego – stabilna praca i ścieżka rozwoju.

Kogo szukają i na jakie stanowiska?

W Rawiczu jest 1 wolny etat dla młodszej pielęgniarki, młodszego pielęgniarza lub młodszego ratownika medycznego. Jeśli masz aktualne prawo wykonywania zawodu i odpowiednie wykształcenie medyczne, to może być właśnie Twoja szansa.

Praca polega na bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w systemie 8- lub 12-godzinnym, w trybie wielozmianowym. Brzmi poważnie, ale dla osób lubiących stabilność i dobre pieniądze to całkiem fajna opcja.

Ile można zarobić?

Na start możesz liczyć na co najmniej 5 945 zł netto, jeśli masz mniej niż 26 lat, albo 5 500 zł netto, jeśli jesteś starszy. Do tego dochodzą:

  • trzynastka i nagrody jubileuszowe,
  • rekompensata za nadgodziny (ok. 30 zł netto/h),
  • roczny równoważnik za mundur (ok. 2 200 zł netto),
  • świadczenie mieszkaniowe (od 900 do 1 800 zł miesięcznie w zależności od miejsca pracy),
  • dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i rodziny (ok. 510 zł na osobę).

Nieźle, prawda? A do tego możesz liczyć na stabilność, urlop od 26 do 39 dni i możliwość wcześniejszej emerytury po 25 latach służby.

