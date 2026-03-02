Pensja startowa: od 5 500 do 5 945 zł netto, w zależności od wieku.

Kogo szukają i na jakie stanowiska?

W Rawiczu jest 1 wolny etat dla młodszej pielęgniarki, młodszego pielęgniarza lub młodszego ratownika medycznego. Jeśli masz aktualne prawo wykonywania zawodu i odpowiednie wykształcenie medyczne, to może być właśnie Twoja szansa.

Praca polega na bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w systemie 8- lub 12-godzinnym, w trybie wielozmianowym. Brzmi poważnie, ale dla osób lubiących stabilność i dobre pieniądze to całkiem fajna opcja.

Ile można zarobić?

Na start możesz liczyć na co najmniej 5 945 zł netto, jeśli masz mniej niż 26 lat, albo 5 500 zł netto, jeśli jesteś starszy. Do tego dochodzą:

trzynastka i nagrody jubileuszowe,

rekompensata za nadgodziny (ok. 30 zł netto/h),

roczny równoważnik za mundur (ok. 2 200 zł netto),

świadczenie mieszkaniowe (od 900 do 1 800 zł miesięcznie w zależności od miejsca pracy),

dofinansowanie wypoczynku dla Ciebie i rodziny (ok. 510 zł na osobę).

Nieźle, prawda? A do tego możesz liczyć na stabilność, urlop od 26 do 39 dni i możliwość wcześniejszej emerytury po 25 latach służby.

