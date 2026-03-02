Kradzież w sklepie w Gostyniu. Założył parę nowych butów i wyszedł, a odpowie za kradzież dwóch

Joanna Haliasz
2026-03-02 10:02

Do kradzieży doszło w sieciowym sklepie obuwniczym w Gostyniu. Sprawcą okazał się 30-latek, którego czeka sprawa w sądzie za popełnienie wykroczenia - kradzieży dwóch par obuwia. Jak to możliwe, skoro wyszedł w jednej?

Kradzież w sklepie w Gostyniu. Założył nowe buty i wyszedł, ale odpowie za kradzież... dwóch par obuwia

i

Autor: CC / licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe/ Pixabay.com

Pech złodzieja 

30-latek szybko przykuł uwagę pracowników sklepu. Mężczyzna nerwowo rozglądał się po sklepie i i przez długi czas nie mógł się zdecydować, które buty wybrać.

- W końcu przymierzył buty sportowe, swoje stare włożył do kartonu i odłożył na półkę. Po tym wyszedł ze sklepu, nie płacąc za towar. Pracownik sklepu, który wybiegł za mężczyzną, ujął go i powiadomił policjantów - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Gdy mundurowi dotarli na miejsce okazało się, że 30-latek odpowie za kradzież... dwóch par obuwia.

- Miał bowiem na nogach buty w dwóch różnych rozmiarach – jeden w rozmiarze 42, drugi w rozmiarze 43. Jak wyjaśnił podczas przesłuchania, było to wynikiem jego niedopatrzenia, ponieważ chciał ukraść jedną parę butów w tym samym rozmiarze - dodaje Monika Curyk.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży obuwia o wartości prawie 500 złotych. Za popełnione wykroczenie odpowie przed sądem. 30-latkowi grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

"Weekend na bydgoskim Tordbydzie! Lodowisko pękało w szwach

Polecany artykuł:

Jedno trafienie zdecydowało. Trudny mecz futsalistów z Leszna z Jaxan Śląsk Wro…
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. WYJĄTKOWY! Tylko dwie możliwe odpowiedzi
Pytanie 1 z 10
Marszand opiekuje się: