Ósma wygrana. Derby dla Leszna

Zespół ze stolicy Wielkopolski to drużyna, która w każdym meczu notowała dotąd najwyższą średnią rzuconych punktów. Jasne więc było, że trzeba było ją zatrzymać w ataku, by myśleć o zwycięstwie. Zadanie okazało się wyzwaniem.

W I kwarcie goście prowadzili już 22:14, ale świetny finisz Leszczynian dał po 10 minutach minimalne prowadzeniem podopiecznym trenera Macieja Dudzika 29:27. Poznaniacy byli niezwykle groźni, czego dowodziła druga remisowa ćwiartka spotkania i wynik do przerwy (53:51). Po przerwie było przez chwilę remisowo, ale potem gospodarzom udało się urwać nawet na 12 punktów. Przed ostatnią kwartą oba zespoły dzieliło ostatecznie 11 ,,oczek” po trafieniu Szymona Ryżka. Rywal nie potrafił już odpowiedzieć.

Pod koniec meczu Leszczynianie wypracowali sobie najwyższe, bo 16-punktowe prowadzenie, by wygrać w ogólnym rozrachunku 100:89.

Widać od początku, że spotkały się dwie najlepsze ofensywne zespoły dzisiaj i tej obrony może nie było, mógłby ktoś powiedzieć, ale trzeba przyznać, że po prostu oba zespoły grały na bardzo wysokiej skuteczności. Poznań zaczął bardzo mocno pierwszą kwartę, trafiał praktycznie wszystkie rzuty i musieliśmy od początku gonić, ale myślę, że pokazaliśmy charakter i wróciliśmy do meczu. Potem zbudowaliśmy przewagę, którą udało nam się do końca utrzymać - mówił Paweł Dzierżak, jeden ze współtwórców kolejnej, ósmej wygranej Zdrowo Polonii 1912 Leszno.

Drużyna z Leszna umocniła się na fotelu lidera, mając już dwa punkty więcej nad drugim zespołem w lidze.

Punkty dla Zdrovo Polonii zdobywali: Mitchell – 30, Bogucki – 24, Łałak – 11, Fofana – 8, Sitnik, Kankowski i Dzierżak po 7, Najder – 4 i Ryżek – 2.