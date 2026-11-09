Na akcję honorowego oddawania krwi „Oddaj krew dla Niepodległej” zaprosił Patryk Józefowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Leszna. Zaplanowana została na długo przez sobotnią tragedią w Krakowie.
Regularnie oddaje krew także to kolejne oddanie z wielu – mówił jeden z krwiodawców, który przyszedł dziś do budynku biblioteki na Pl. Metziga.
Zbiórka trwała do godz. 14:00. Przed godz. 11:00 krew oddało 37 osób, a wiele innych jeszcze czekało na rejestrację lub już do oddania.
Jest oczywiście bardzo duże zainteresowanie oddawaniem krwi dzisiaj, ale apeluję do wszystkich, żeby krew oddawać w sposób systematyczny, a nie tylko w sytuacjach, kiedy dochodzi do jakiejś tragedii. Im więcej osób odda krew teraz, tym mniej będzie mogło przyjść do nas do świąt – zwraca uwagę lekarz Kinga Moskal, z oddziału terenowego w Lesznie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Jak zaznacza lekarka, między donacjami krwi musi minąć przynajmniej 8 tygodni. A krew potrzebna jest przez cały rok.
Święta to jest taki okres, który w tym roku w ogóle będzie trudny, bo wigilia przypada w czwartek. To są 4 dni bez oddawania krwi, co będzie niesamowicie trudne, żeby odpowiednio zabezpieczyć szpitale w ten cenny lek – podkreśla K. Moskal.