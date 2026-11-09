Wypadek we mgle

O wypadku poinformowała po godz. 18:00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Łącznie pojazdami podróżowało 9 osób. Na tę chwilę nie odnotowano osób poszkodowanych – przekazali strażacy.

W chwili kiedy doszło do wypadku na drodze panowały trudne warunki atmosferyczne. Widoczność była znacznie utrudniona z powodu gęstej mgły.

Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz bezpiecznej odległości między pojazdami – zwrócili się do zmorotyzowanych rawiccy strażacy.

Po zdarzeniu DW309 była zablokowana dla ruchu. Policjanci zakwalifikowali je jako kolizję.

Ostrzeżenia meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa ostrzeżenia, dla niemal całej zachodniej Polski.

W regionie leszczyńskim do jutra (10 listopada) do godz. 5:00 obowiązują ostrzeżenia przed gęstą mgłą, z powodu której widzialność może wynosić poniżej 200 m. Miejscami może też osadzać szadź.

Z kolei jutro (wtorek) od godz. 7:00 do 10:00 prognozowane są słabe opady marznącego deszczu, powodujące gołoledź. Jak informuje IMGW, strefa opadów przemieszczać się będzie z południowego zachodu na północny wschód.

W niektórych prognozach pogody jutro w Lesznie zapowiadane są też opady śniegu.