Wielka pętla: 245 km czystej magii

Ziemiański Szlak Rowerowy to imponująca, 245-kilometrowa pętla, która zaczyna się w Mosinie pod Poznaniem i prowadzi przez serce wielkopolskiej wsi. To najbardziej „wielkopolska” ze wszystkich tras w regionie – znajdziesz tu wszystko, co definiuje ten krajobraz: aleje starych drzew, zielone wzgórza i pola, nad którymi wciąż stoją zabytkowe wiatraki.

Co musisz zobaczyć na głównej trasie?

Racot: Znany w całym kraju z klasycystycznego pałacu i jednej z najważniejszych stadnin koni w Polsce.

Znany w całym kraju z klasycystycznego pałacu i jednej z najważniejszych stadnin koni w Polsce. Turew: Tu czeka na Ciebie barokowy pałac rodu Chłapowskich oraz unikalne Muzeum Gorzelnictwa, działające przy czynnym zakładzie.

Tu czeka na Ciebie barokowy pałac rodu Chłapowskich oraz unikalne Muzeum Gorzelnictwa, działające przy czynnym zakładzie. Rydzyna: Perła baroku z monumentalnym zamkiem i świetnie zachowanym układem urbanistycznym.

Perła baroku z monumentalnym zamkiem i świetnie zachowanym układem urbanistycznym. Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego: Miejsce unikalne dzięki wielokilometrowym zadrzewieniom śródpolnym, które chronią pola przed wiatrem i erozją

Nie masz czasu na 245 km? Wybierz „wersję light”

Pełna trasa wymaga kilku dni wyprawy, ale Ziemiański Szlak Rowerowy daje się łatwo „pokroić” na mniejsze kawałki, idealne na jednodniowy wypad.

1. Opcja dla rodzin: Odcinek Gostyński (ok. 40 km) Jeśli chcesz poczuć klimat szlaku w pigułce, wybierz odcinek przebiegający przez Powiat Gostyński. Trasa prowadzi m.in. przez Kunowo, Gostyń i Domachowo, gdzie znajdziesz najstarszy drewniany kościół w Polsce z unikalnymi polichromiami.2. Sprytny skrót: Kościan – Krzywiń (27,5 km zamiast 30 km) Źródła wskazują na świetną alternatywę dla odcinka między Kościanem a Krzywiniem. Standardowa trasa bywa wyzwaniem ze względu na piaszczyste drogi leśne. Możesz jednak wybrać zmodyfikowany przebieg, który:

Skraca dystans do 27,5 km.

Ogranicza jazdę po piachu z 12 km do zaledwie 4 km.

Pozwala zwiedzić najważniejsze punkty: pałac w Racocie, zespół pałacowy w Turwi oraz pałac w Kopaszewie, nie tracąc przy tym sił na walkę z terenem.

Praktyczne wskazówki przed startem

Jaki rower? Najlepiej sprawdzi się rower trekkingowy lub MTB, który poradzi sobie zarówno z asfaltem, jak i szutrowymi odcinkami.

Najlepiej sprawdzi się rower trekkingowy lub MTB, który poradzi sobie zarówno z asfaltem, jak i szutrowymi odcinkami. Kiedy jechać? Maj to czas kwitnących głogów, a czerwiec – aromatycznych robinii akacjowych wzdłuż Traktu Chłapowskiego.

Maj to czas kwitnących głogów, a czerwiec – aromatycznych robinii akacjowych wzdłuż Traktu Chłapowskiego. Logistyka: Do szlaku łatwo dotrzesz pociągiem – np. wysiadając w Kościanie na linii Poznań–Wrocław.

Ziemiański Szlak Rowerowy to dowód na to, że Wielkopolska, choć omijana przez główne szlaki turystyczne, potrafi oczarować każdego, kto zboczy tu choćby przypadkiem. Wybierz swój wariant i ruszaj w drogę!

5