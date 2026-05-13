Najstarszy taki kościół w Polsce

Choć Domachowo może wydawać się ciche i skromne, skrywa jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych w kraju. To właśnie tutaj znajduje się najstarszy zachowany drewniany kościół w Polsce. Badacze wskazują, że świątynia pw. św. Michała Archanioła została wzniesiona najprawdopodobniej już w XIV wieku.

To, co czyni go wyjątkowym, to nie tylko wiekowa konstrukcja, ale i wnętrze, które zapiera dech w piersiach. Drewniane ściany zdobi rzadka w skali europejskiej średniowieczna polichromia, a majestatu dopełniają bogate, rokokowe ołtarze.

Biskupizna: Folklor wpisany na listę UNESCO

Wizyta w Domachowie to także wejście do serca Biskupizny – najmniejszego mikroregionu etnograficznego w Polsce, obejmującego zaledwie 13 miejscowości. Kultura tego regionu jest tak unikalna i żywa, że została wpisana na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Mieszkańcy z wielką dumą kultywują swoje tradycje:

Unikatowe stroje ludowe: Pełne kolorów i charakterystycznych detali.

Pełne kolorów i charakterystycznych detali. Własna gwara i muzyka: Tradycyjne dudziarskie kapele to tutaj codzienność.

Tradycyjne dudziarskie kapele to tutaj codzienność. Wyjątkowa kuchnia: Smaki, których nie znajdziecie w żadnej innej części kraju.

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicy?

Jeśli planujecie weekend w tym regionie, Domachowo to idealny przystanek. Możecie połączyć go z wizytą w:

Krobi: Stolicy Biskupizny, gdzie w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny poznacie historię lokalnego rzemiosła.

Stolicy Biskupizny, gdzie w poznacie historię lokalnego rzemiosła. Gostyniu : Słynącym z bazyliki na Świętej Górze z największą kopułą w Polsce.

: Słynącym z bazyliki na z największą kopułą w Polsce. Zamku w Rokosowie: Neogotyckiej rezydencji, która wygląda jak wyjęta z baśni.

Dlaczego warto? Domachowo to miejsce dla tych, którzy szukają autentyczności. Tutaj wielkopolska tradycja nie jest tylko eksponatem w muzeum – ona żyje w sercach ludzi, ich tańcu i niesamowitej architekturze, która przetrwała setki lat.

Szukasz pomysłu na jednodniowy wypad? Postaw na region gostyński – tutaj historia ma zapach starego drewna i smak biskupiańskich tradycji.

7