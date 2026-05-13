Wypadek w Potrzebowie. Kierowca osobówki potrącił rowerzystkę

Wypadek w Potrzebowie niedaleko Leszna. Kierowca osobówki potrącił rowerzystkę

Joanna Haliasz
2026-05-13 15:02

Do zdarzenia doszło dziś (13 maja) na prostym odcinku drogi. Kierującą rowerem starsza kobieta została zabrana do szpitala.

Autor: KM PSP Leszno/ Archiwum prywatne

W te samą stronę

Było to po godz. 12:00. Kierowca samochodu osobowego i rowerzystka jechali w tym samym kierunku, z Wijewa w stronę Potrzebowa. Na prostym odcinku 29-latek kierujący Fordem C-MAX z nieustalonej na te chwilę przyczyny potrącił prawidłowo jadąca rowerem 72-letnią kobietę. 

- Oboje byli trzeźwi. Rowerzystka została zabrana do szpitala na badania - przekazała Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. 

Kierowca auta oraz poszkodowana kobieta to mieszkańcy gminy Wijewo. 

Okoliczności i przyczyny wypadku ustalać będą policjanci. 

Na miejscu zdarzenia oprócz policji obecny był także zespół ratownictwa medycznego oraz JRG Leszno oraz druhowie OSP Potrzebowo, Brenno, Wijewo i Sława. 

