Wypadek w Potrzebowie. Kierowca osobówki potrącił rowerzystkę

Było to po godz. 12:00. Kierowca samochodu osobowego i rowerzystka jechali w tym samym kierunku, z Wijewa w stronę Potrzebowa. Na prostym odcinku 29-latek kierujący Fordem C-MAX z nieustalonej na te chwilę przyczyny potrącił prawidłowo jadąca rowerem 72-letnią kobietę.

- Oboje byli trzeźwi. Rowerzystka została zabrana do szpitala na badania - przekazała Anna Stelmaszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Kierowca auta oraz poszkodowana kobieta to mieszkańcy gminy Wijewo.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustalać będą policjanci.

Na miejscu zdarzenia oprócz policji obecny był także zespół ratownictwa medycznego oraz JRG Leszno oraz druhowie OSP Potrzebowo, Brenno, Wijewo i Sława.

