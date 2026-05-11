Dramatyczne chwile na torze w Gnieźnie

Do wypadku doszło w 12. biegu spotkania pomiędzy Startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Patryk Budniak i Mikołaj Szlegiel szczepili się motocyklami przy pełnej prędkości. Wypadek wyglądał koszmarnie. Patryk Budniak wypadł daleko za tor. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował młodego zawodnika do szpitala w Poznaniu.

Nowe wieści ze szpitala: Pojawiła się nadzieja

Poniedziałkowy komunikat medyczny przyniósł pierwsze optymistyczne informacje, choć sytuacja wciąż jest bardzo poważna:

Stan zawodnika: Jest stabilny, choć lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej.

Jest stabilny, choć lekarze utrzymują go w śpiączce farmakologicznej. Operacje: Patryk przeszedł już niezbędne zabiegi chirurgiczne.

Patryk przeszedł już niezbędne zabiegi chirurgiczne. Kluczowa informacja: Badania diagnostyczne nie wykazały uszkodzeń narządów wewnętrznych, co uznaje się za "iskierkę nadziei" w procesie leczenia.

Badania diagnostyczne nie wykazały uszkodzeń narządów wewnętrznych, co uznaje się za "iskierkę nadziei" w procesie leczenia. Pilny apel o krew – Ty też możesz pomóc!

Czarny weekend żużla

Niestety, dramat w Gnieźnie to niejedyny tragiczny incydent ostatnich dni. W miniony piątek w czeskim Slaným niemal identyczny wypadek spotkał 15-letniego Karla Průšę. Czeski talent, podobnie jak Budniak, przebywa obecnie w stanie krytycznym w śpiączce po skomplikowanej operacji.Wszyscy kibice wierzą, że obaj młodzi zawodnicy zdołają wrócić do zdrowia. "Patryk, walcz! Wszyscy trzymamy za Ciebie mocno kciuki" – przekazują przedstawiciele Unii Leszno, a pod ich słowami podpisują się fani "czarnego sportu" z całego kraju.