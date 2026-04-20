Nowa nawierzchnia i ścieżki dla rowerzystów

Trasa z Lipna do Goniembic zmieni sie nie do poznania. Po zakończeniu prac droga zyska nową, znacznie szerszą i wzmocnioną nawierzchnię, która zostanie dostosowana do obsługi cięższego ruchu kołowego. To jednak nie wszystko – priorytetem projektantów było bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Wzdłuż całego modernizowanego odcinka powstaną nowoczesne ścieżki pieszo-rowerowe. Inwestycja obejmuje również budowę sprawnego systemu odwodnienia oraz montaż nowego oznakowania. Wszystkie te zmiany mają stworzyć bezpieczny korytarz komunikacyjny między miejscowościami.

Milionowe nakłady na lokalną infrastrukturę

Realizacja tak szerokiego zakresu prac wymaga ogromnych nakładów finansowych. Całkowita wartość zadania szacowana jest na blisko 25 milionów złotych. Gmina Lipno oraz Powiat Leszczyński pozyskały na ten cel rekordowe wsparcie zewnętrzne – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ponad 12,5 miliona złotych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Sp. z o.o., która po przeprowadzeniu prac przygotowawczych i wycince drzew wchodzi obecnie w fazę robót konstrukcyjnych.

Czasowe zamknięcie i objazdy

Z uwagi na konieczność głębokiej przebudowy korpusu drogi, od 23 kwietnia 2026 roku trasa zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. Wykonawca przewiduje, że utrudnienia potrwają do końca roku – finał prac zaplanowano na grudzień. Do tego czasu ruch będzie kierowany na wyznaczone trasy alternatywne, o których bieżące informacje można znaleźć na stronach urzędu gminy i powiatu.

Autor: Powiat Leszczyński/ Materiały prasowe

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wzbudzisz nasz podziw już od 7/10 Pytanie 1 z 10 Ile państw na świecie ma stolicę, która nazywa się tak samo? 6 9 12 Następne pytanie