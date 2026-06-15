Pijani na hulajnogach elektrycznych. 16-latek w Krobi i 27-latek w Pępowie

Bez wyobraźni na hulajnogach

Nastolatek wpadł podczas kontroli drogowej, do której zatrzymany został w Krobi na ul. Powstańców Wlkp. Było to około godz. 1:00 w nocy z piątku na sobotę 912/13 czerwca).

- Kierującym hulajnogą elektryczną okazał się 16-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. W związku z wiekiem nieletniego sprawa zostanie skierowana do policjantów zajmujących się sprawami nieletnich - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Do drugiego zdarzenia doszło w sobotę po godz. 16:00 w Pępowie.

- Na ścieżce pieszo-rowerowej przy ul. Stanisławy Nadstawek, 27-letni mieszkaniec gminy Pępowo jadąc hulajnogą elektryczną stracił nad nią panowanie, uderzył w drzewo, a następnie upadł na chodnik. Mężczyzna doznał obrażeń ogólnych oraz urazu czaszkowo-mózgowego. Został przetransportowany do szpitala. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie. Gostyńscy dochodzeniowcy prowadzą czynności w kierunku wypadku drogowego - informuje M. Curyk.

27-latek jechał na hulajnodze bez kasku ochronnego.

Kierowanie hulajnogą elektryczną pod wpływem alkoholu to wykroczenie. Grozi za to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. złotych. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

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