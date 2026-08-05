Pijany kierowca wjechał autem do rowu niedaleko Gostynia. Tłumaczył, że wybiegło mu zwierzę

Joanna Haliasz
2026-08-05 10:52

Samochodem kierował 44-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Mężczyzna był kompletnie pijany. Policyjne badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

Pijany kierowca wjechał autem do rowu niedaleko Gostynia. Tłumaczył, że wybiegło mu zwierzę
Autor: Fb KPP Gostyń/ Archiwum prywatne

Tłumaczenia pijanego

Na osobowego Opla w przydrożnym rowie natknęli się policjanci z Posterunku Policji w Krobi, gdy patrolowali miejscowość Ciołkowo. Za kierownicą auta siedział 44-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego.

- Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że na drogę wybiegła zwierzyna leśna, przez co stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Może i takie tłumaczenie przekonałoby mundurowych, gdyby nie to, że poczuli od kierowcy silną woń alkoholu.

- Badanie alkomatem wykazało, że 44-latek miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu - mówi N. Curyk. 

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, oprócz tego zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ( w wysokości nawet 60 tys. złotych). A ponieważ stężenie alkoholu w organizmie 44-latka przekroczyło 1,5 promila, przepisy przewidują także przepadek pojazdu.

"Prowadzenie pojazdu po alkoholu znacząco ogranicza zdolność kierowcy do prawidłowej oceny sytuacji na drodze, spowalnia reakcję i zwiększa ryzyko utraty kontroli nad samochodem. Nietrzeźwy kierowca stwarza zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Decyzja o prowadzeniu samochodu po alkoholu może mieć tragiczne konsekwencje"- przestrzega policja.

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