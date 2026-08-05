Wielkie serca znów odpalą silniki! W niedzielę Moto Piknik w Śmiglu

Nietuzinkowe kółka i rodzinny piknik

Moto Piknik odbędzie się na Placu Targowym w Śmiglu w godzinach od 12:00 do 18:00. Miejsce to wypełnią dziesiątki unikalnych pojazdów i tysiące fanów motoryzacji. W tym czasie odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać samochody tuningowane, klasyczne i zabytkowe oraz motocykle, od sportowych po choppery. A oprócz tego pomóc zebrać fundusze na leczenie i rehabilitację Dagmary Jankowskiej z Nowej Wsi. 15-latka choruje m.in. na dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe.

- Organizatorzy przygotowali również liczne licytacje z atrakcyjnymi przedmiotami, cegiełki z nagrodami, konkursy, strefę gastronomiczną, atrakcje dla dzieci oraz prezentacje służb ratunkowych. To wydarzenie skierowane do całych rodzin – każdy znajdzie coś dla siebie - informuje w mediach społecznościowych Kościan112.

Moto Piknik organizuje Team Fundacja, przy wsparciu Family Cars Leszno, Centrum Kultury w Śmiglu oraz Urzędu Miasta i Gminy Śmigiel.

- Niech po raz kolejny ryk silników stanie się symbolem wielkich serc i realnej pomocy dla Dagmary - zapraszają organizatorzy wydarzenia.

Moto Piknik to sztandarowa impreza organizowana przez Team Fundację. Fundacja zapowiada, że w tym roku planuje jeszcze organizację innych akcji charytatywnych.

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