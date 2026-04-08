Nowy poziom szkolenia w SP7

Podpisanie porozumienia między Miastem Leszno a KP Polonia 1912 Leszno to ważny krok dla lokalnego sportu. Wybór placówki nie był przypadkowy – SP7 od lat dzierży miano najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce, odnosząc sukcesy m.in. w ogólnopolskim turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Wiceprezydent Leszna, Maciej Grabianowski, podkreśla znaczenie tej współpracy:

„W szkole podstawowej nr 7 funkcjonuje od lat klasa sportowa o profilu piłki nożnej. Idziemy krok dalej, krok wyżej. A więc będzie to oddział klasa mistrzostwa sportowego. Jestem pewien, że ta współpraca to jest korzyść nie tylko dla klubu, ale także dla szkoły, przyniesie też chlubę naszemu miastu”.

Projekt zakłada, że miasto bierze na siebie koszty kształcenia ogólnego i sportowego w ramach planu lekcji, natomiast klub finansuje udział w turniejach i rozgrywkach ligowych.

16 godzin sportu i szansa na Ekstraklasę

Uczniowie nowej klasy, która wystartuje od czwartego poziomu nauczania, będą mieli aż 16 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, z czego 12 godzin to zajęcia specjalistyczne z piłki nożnej. Tak intensywny program ma wyrównać szanse leszczyńskiej młodzieży w rywalizacji z rówieśnikami z największych ośrodków w kraju.

Prezes Polonii 1912 Leszno, Przemysław Piwoński, widzi w tym szansę na wychowanie przyszłych reprezentantów kraju:

„Naszym celem jest rozwijanie tych chłopaków właśnie po to, żeby oni kończąc szkołę podstawową trafili do najlepszych klubów w Polsce. Jesteśmy tym klubem, który ma wypełniać tą przestrzeń pomiędzy mniejszymi klubami a klubami ekstraklasowymi”.

Nabór do nowej klasy rusza już 8 kwietnia i potrwa do 17 kwietnia. O przyjęciu zadecydują testy sprawności ogólnej oraz specjalistyczne sprawdziany piłkarskie. Co ważne, furtka jest otwarta również dla dziewcząt, które mogą rywalizować w drużynach z chłopcami.

Garaż - odcinek 22 | ESKA ROCK