Co dalej z wnioskiem o upadłość dawnego Akwawitu w Lesznie i przyszłością zakładu?

Nierentowny i przestarzały

Wniosek o upadłość HGBS Finanse złożony został w marcu w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto. Kilka dni temu właściciel firmy Grzegorz Ślak przekazał nam, że złożyła go osoba do tego nieuprawniona i sąd zarządził zwrot wniosku. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Okazuje się jednak, że na tym nie koniec.

- Ubiegła mi kadencja i KRS mnie wykreślił, bo takie są formalne czynności. Rada nadzorcza powołała mnie raz jeszcze i do tej pory ten wpis nie został dokonany. We wniosku, który został zwrócony, w dniu jutrzejszym zostaną uzupełnione braki formalne i zostanie złożona skarga na czynności referendarza i wniosek będzie dalej procedowany – powiedział dziś Radiu Eska Łukasz Stuczyk, prezes HGBS Finanse.

Odniósł się także do miejsca złożenia wniosku. Złożony został w Poznaniu, choć siedziba firmy mieści się we Wrocławiu.

- Dlatego, że główny składnik majątkowy spółki w postaci zakładu produkcyjnego mieści się w Lesznie, a Leszno jest w województwie wielkopolskim – wyjaśnił.

Tłumaczy też powody, dla których zdecydował się na taki krok. Zakład przy Święciechowskiej w ciągu ostatnich kilku lat, mimo podpisywania wielu kontraktów z producentami wódek, okazywał się nierentowny i jego problemy finansowe pogłębiały się.

- Aż zwieńczeniem była sytuacja z końca lutego br. kiedy spółka nie była w stanie regulować na bieżąco swoich zobowiązań. W związku z ustawowymi wymogami zmuszony byłem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W interesie wszystkich wierzycieli powinno być skuteczne przeprowadzenie upadłości celem pokrycia wszystkich wierzytelności, a następnie przez syndyka znalezienie nowego inwestora, który mógłby ten zakład zmodernizować oraz kontynuować jego działalność. Bez nakładów inwestycyjnych w obecnym stanie zakład jest przestarzały, a przez to niekonkurencyjny na rynku polskim czy też rynkach zagranicznych – powiedział Ł. Stuczyk.

Jak duże zobowiązania ma dawny zakład Akwawit nie chciał zdradzić.

