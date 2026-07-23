Piłkarze Polonii 1912 Leszno już wygrywają

Andrzej Bartkowiak
2026-07-23 8:17

Jeszcze nie w lidze, ale już wygrywają. Kolejny mecz sparingowy rozegrali piłkarze Polonii 1912 Leszno, którzy zmierzyli się z Naszą Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski.

Piłkarze Polonii 1912 Leszno już wygrywają
Autor: AB/ Archiwum prywatne

Dobry początek

Rywal, to były klub nowego trenera Leszczynian – Radosława Nolki. Nasza Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski występuje o klasę niżej niż Poloniści, czyli w V lidze, w której w poprzednim sezonie zameldowała się w ścisłej czołówce. Środowy sparing zakończył się wygraną ,,biało-czerwonych” 4:1. Do siatki rywala trafiali: Zygmunt, Gendera, zawodnik testowany oraz Adam Piwoński.

Dodajmy, że we wcześniejszych podobnych kontrolnych meczach Polonia wygrała w Racocie z PKS 6:0, a w pierwszym sparingu przygotowującym do nowego sezonu uległa Victorii Szczaniec 1:2.

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