17-latek z gminy Kościan uderzył motorowerem w samochód. Doznał poważnych obrażeń [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-07-22 12:53

Do zdarzenia doszło w pobliżu wiaduktu nad S5, między Kurowem i Bonikowem. 17-latek z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala w Poznaniu.

Motorowerem w osobówkę

Było to wczoraj (21 lipca) ok. godz. 19:40 niedaleko wiaduktu nad drogą ekspresowa nr 5, pomiędzy miejscowościami Kurowo i Bonikowo.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 17-letni mieszkaniec gminy Kościan, kierując motorowerem marki Junak w kierunku Bonikowa, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w tył samochodu marki Nissan, którym kierował 62-letni mieszkaniec gminy Kościan – poinformował Kościan112.

W wyniku zdarzenia kierujący Junakiem 17-latek doznał poważnych urazów kręgosłupa i głowy. Był przytomny, gdy na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. Został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Kierowcy osobówki nic się nie stało.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia kościańska policja.

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