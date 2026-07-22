KOL ukarała Unię Leszno. Jakie konsekwencje po zachowaniu kibiców w meczu ze Spartą?

Pierwsi ukarani

Pamiętny, z kilku powodów mecz rozegrany został 3 lipca na stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie. Gospodarze FOGO Unia Leszno doznali pierwszej w sezonie porażki, ulegając Betard Sparcie Wrocław 44:46. O wyniku meczu przesądził ostatni bieg. Atmosfera wśród kibiców obu drużyn była gorąca od początku meczu i mocno zgęstniała pod koniec spotkania. Zawodnik gości Maciej Janowski prowokacyjnie obnosił się ze zwycięstwem swojej drużyny przed trybuną kibiców biało-niebieskich. W odpowiedzi w jego kierunku poleciały butelki i wulgarne okrzyki. Artiom Łaguta, klubowy kolega Janowskiego zaczął obraźliwą przyśpiewkę pod adresem gospodarzy.

Sprawą zajęła się Komisja Orzekająca Ligi, która podjęła już pierwsze decyzje i ukarała Unię Leszno.

- W zakresie zachowania kibiców gospodarzy, KOL w związku z wulgarnymi przyśpiewkami oraz wrzucaniem butelek na tor i do parku maszyn, nałożyła na Klub z Leszna karę finansową – przekazał Radiu Eska Leszno Przemysław Szymkowiak, dyrektor ds. Mediów i Public Relations Speedway Ekstraligi.

Na pytanie o wysokość kary i treść orzeczenia dyscyplinarnego – Przemysław Szymkowiak odesłał do klubu Unia Leszno.

- Jako klub nie informujemy jednak o wysokości kary oraz orzeczeniu dyscyplinarnym – odpowiedział nam Łukasz Woziński, rzecznik prasowy Unia Leszno S.S.A.

Decyzji KOL w sprawie zawodników Betard Sparty Wrocław podczas meczu w Lesznie jeszcze nie ma.

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