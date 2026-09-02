Po Lesznie biegają... kozy. Służby bezskutecznie próbują je złapać

Kozy na gigancie

Kozy-uciekinierki są młode, a jedna z nich ma obrożę i łańcuch. Prawdopodobnie uciekły komuś z gospodarstwa. Zwierzęta próbują złapać strażnicy miejscy z Leszna oraz pracownicy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Henrykowie. Mimo, że dysponują specjalnym sprzętem umożliwiającym schwytanie zwierząt, jak na razie nie udało im się tego zrobić. Kozy są szybkie i zwinne i wygrywają w prowadzonym pościgu. Odbywa się on dodatkowo w trudnym i niebezpiecznym miejscu, na torowisku między Dworcem Kolejowym w Lesznie, a ulicą Wilkowicką.

Służby proszą właściciela zwierząt o kontakt. Być może z jego pomocą uda się je złapać. Straż Miejska w Lesznie: tel. 65 529 82 00, kom. 607 641 302 lub alarmowy 986. Schronisko w Henrykowie: 604 264 625.

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