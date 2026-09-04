O finał i złoto

Wrocławianie wygrali rundę zasadniczą i zgodnie z regulaminem mieli prawo wyboru przeciwnika. Wybrali Leszczynian, którzy zajęli 4 miejsce. Wybór zespołu ze stolicy Dolnego Śląska nie był dla nikogo niespodzianką. W dwóch tegorocznych spotkaniach Spartanie wygrali z Bykami. Na Smoczyku 46:44, a na Stadionie Olimpijskim 50:40. Tamte rozstrzygnięcia oczywiście nie mają już żadnego znaczenia, bo zabawa rozpoczyna się teraz od nowa. Kto okaże się lepszy w dwumeczu pojedzie w wielkim finale o złoto.

Goście mają pewne kadrowe problemy. Do treningów powrócił Daniel Bewley i prawdopodobnie pojedzie w pierwszym półfinale. Wrocławianie informują jednak, że po upadku w Czechach w pierwszym półfinale zabraknie Bartłomieja Kowalskiego, łączonego z Bykami jeśli chodzi o przyszły sezon.

Byki w pełni sił. Wszyscy są gotowi na tę ważną rywalizację. Kibice wierzą, że nie dojdzie do powtórki z rundy zasadniczej i ich pupile wywalczą sobie przewagę przed rewanżem. Zapowiada się wyborne ściganie i wszystko wskazuje na to, że stadion znów będzie wypełniony po brzegi.

Awizowane składy

Betard Sparta Wrocław: 1. Daniel Bewley, 2. Maciej Janowski, 3. Brady Kurtz, 4. Bartłomiej Kowalski, 5. Artiom Łaguta, 6. Marcel Kowolik, 7. Mikkel Andersen

FOGO Unia Leszno: 9. Grzegorz Zengota, 10. Janusz Kołodziej, 11. Benjamin Cook, 12. Keynan Rew, 13. Piotr Pawlicki, 14. Nazar Parnitskyi, 15. Kacper Mania

Początek niedzielnego ścigania w Lesznie o godzinie 17.00.

ROZTAŃCZONY NARODOWY NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ