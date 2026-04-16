Dotacje napędzają rewitalizację

Prezydent Grzegorz Rusiecki podkreśla, że odnowione elewacje to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim strategiczne działanie. W budżecie na 2026 rok zabezpieczono na ten cel 550 tysięcy złotych. Obecnie prace koncentrują się na dwóch budynkach bezpośrednio przy Rynku oraz na narożniku z ulicą Łaziebną.

„To konkretna zmiana, którą widać gołym okiem – odnowione elewacje, przywrócone detale architektoniczne i nowe życie dla historycznej zabudowy. Zyskują na tym mieszkańcy, przedsiębiorcy i wszyscy, którzy korzystają z przestrzeni centrum” – napisał Grzegorz Rusiecki.

Ponad 80 odnowionych obiektów

Miejski program wspierania rewitalizacji ma już swoją historię – funkcjonuje w Lesznie od 2007 roku i jest kluczowy dla zachowania architektury miasta. Przez niemal dwie dekady udało się odnowić już ponad 80 zabytkowych obiektów, a łączna kwota wsparcia przekroczyła 7 milionów złotych. Jak zauważa prezydent, estetyka kamienic to wizytówka Leszna, którą miasto chce konsekwentnie wzmacniać, łącząc dotacje dla sektora prywatnego z termomodernizacjami budynków publicznych.

