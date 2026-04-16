Podsumowanie sezonu i meczu z ŁKS Coolpack Łódź

Trener Maciej Dudzik mógł skorzystać w tym spotkaniu jedynie z siedmiu graczy. Zadanie do wykonania było trudne. Zresztą zespół to zadanie wykonał wcześniej, wszak podstawowym celem drużyny było utrzymanie się w lidze, które jak pokazał sezon nie było łatwe. Beniaminków było trzech, ale tylko leszczynianie zachowali status I-ligowca. Dwaj pozostali po rocznej przygodzie opuszczają rozgrywki. Samo spotkanie w Łodzi nie dostarczyło większych emocji. ŁKS, mający mocarstwowe zapędy szybko wypracował sobie bezpieczną przewagę i już do przerwy był pewien, że nic złego im w tym spotkaniu się po prostu nie stanie. Po 20 minutach było 58:31. Po przerwie impet gospodarzy zmalał. Po części wykorzystali to goście z Leszna zmniejszając straty, ale o dogonieniu rywala nie było mowy. Łodzianie skutecznie zrewanżowali się zespołowi z Wielkopolski za porażkę w Trapezie, wygrywając 93:79.

Najskuteczniej w drużynie z Leszna zagrali:

Szymon Ryżek – 20

Karol Kankowski – 18

Wendell Mitchell – 17

Hubert Pabian – 15

Novimex Polonia 1912 Leszno zakończyła rozgrywki na 12 miejscu z dorobkiem 45 punktów na które złożyło się 13 zwycięstw i 19 porażek.

