Pomaganie mają we krwi. Team Fundacja szykuje serię charytatywnych imprez

Tomasz Szymlet
2026-04-08 10:09

Choć nie są formalnym stowarzyszeniem ani fundacją, potrafią zmobilizować setki osób i zebrać gigantyczne kwoty na cele charytatywne. Team Fundacja z Kościana nie zwalnia tempa – w ich tegorocznym kalendarzu znalazło się kilka dużych wydarzeń, w tym kultowy już Motopiknik.

Skuteczna pomoc bez formalności

Team Fundacja to grupa przyjaciół i wolontariuszy, których połączyła chęć niesienia pomocy. Ich działania nie ograniczają się tylko do motoryzacji – niedawno zorganizowali festyn dla pogorzelców z Kościana, podczas którego zebrali 16 tysięcy złotych. Jak sami przyznają, liczba chętnych do pomocy stale rośnie, a w organizację angażują się całe rodziny.

Karol Schmid podkreśla społeczny charakter grupy:

„Po prostu lubimy pomagać i mamy zgraną ekipę. To są ludzie pracujący na co dzień, którzy poświęcają swój wolny czas, żeby pomóc innym”.

Moto Piknik w Śmiglu
Wielkie plany na 2026 rok

Najbliższa okazja, by wesprzeć działania grupy, nadarzy się już 26 kwietnia w Śmiglu. Przy tamtejszych wiatrakach odbędzie się festyn dla Pawła z Leszna, którego celem jest zakup specjalistycznego roweru. W programie przewidziano przejażdżki ciekawymi autami oraz atrakcje dla dzieci. Jednak najważniejszym punktem roku pozostaje sierpniowy Motopiknik.

Skala tej imprezy i jej efekty finansowe budzą podziw:

„W zeszłym roku było to ponad 90 000 zł. Przez 5 lat na samym Motopikniku uzbieraliśmy prawie 400 000 zł. Jak co roku będą różne pojazdy: sportowe, tuningowe, motocykle, a nawet pojazdy rolnicze i ciężarówki” – wylicza Karol Schmid.

Tegoroczny Motopiknik zaplanowano na 9 sierpnia, a zebrane środki trafią do Dagmarki Jankowskiej. Miesiąc zakończy się kolejnym wydarzeniem – 29 sierpnia na Placu Wolności w Kościanie odbędzie się oficjalne pożegnanie wakacji. Mimo napiętego grafiku, grupa pozostaje otwarta na nowych wolontariuszy i partnerów, którzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego dobra.

Polecany artykuł:

Nowa technologia w relacjach z meczów żużlowych. Sztuczna inteligencja policzy …
QUIZ. Waluty państw Unii Europejskiej. Gdzie uchowała się waluta inna niż euro?
