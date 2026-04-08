Skuteczna pomoc bez formalności

Team Fundacja to grupa przyjaciół i wolontariuszy, których połączyła chęć niesienia pomocy. Ich działania nie ograniczają się tylko do motoryzacji – niedawno zorganizowali festyn dla pogorzelców z Kościana, podczas którego zebrali 16 tysięcy złotych. Jak sami przyznają, liczba chętnych do pomocy stale rośnie, a w organizację angażują się całe rodziny.

Karol Schmid podkreśla społeczny charakter grupy:

„Po prostu lubimy pomagać i mamy zgraną ekipę. To są ludzie pracujący na co dzień, którzy poświęcają swój wolny czas, żeby pomóc innym”.

Wielkie plany na 2026 rok

Najbliższa okazja, by wesprzeć działania grupy, nadarzy się już 26 kwietnia w Śmiglu. Przy tamtejszych wiatrakach odbędzie się festyn dla Pawła z Leszna, którego celem jest zakup specjalistycznego roweru. W programie przewidziano przejażdżki ciekawymi autami oraz atrakcje dla dzieci. Jednak najważniejszym punktem roku pozostaje sierpniowy Motopiknik.

Skala tej imprezy i jej efekty finansowe budzą podziw:

„W zeszłym roku było to ponad 90 000 zł. Przez 5 lat na samym Motopikniku uzbieraliśmy prawie 400 000 zł. Jak co roku będą różne pojazdy: sportowe, tuningowe, motocykle, a nawet pojazdy rolnicze i ciężarówki” – wylicza Karol Schmid.

Tegoroczny Motopiknik zaplanowano na 9 sierpnia, a zebrane środki trafią do Dagmarki Jankowskiej. Miesiąc zakończy się kolejnym wydarzeniem – 29 sierpnia na Placu Wolności w Kościanie odbędzie się oficjalne pożegnanie wakacji. Mimo napiętego grafiku, grupa pozostaje otwarta na nowych wolontariuszy i partnerów, którzy chcieliby dołożyć swoją cegiełkę do wspólnego dobra.