Matematyczne prognozy na torze

Ekstraliga AI to zaawansowany system, który analizuje szanse żużlowców na sukces w konkretnym biegu. Model bierze pod uwagę szereg zmiennych: od aktualnej formy sportowca, przez specyfikę toru i pola startowe, aż po klasę rywali, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć pod taśmą. Rozwiązanie to ma stać się stałym elementem przekazu w stacji Canal+.

Jak wskazują twórcy projektu, system nie służy do typowania sensacji:

„Jej zadaniem nie jest szukanie niespodzianek lub przewidywanie wyników meczów. Celem jest wyznaczenie oczekiwanej zdobyczy dla każdego z zawodników, startujących w nadchodzącym biegu”.

Dane z czternastu lat w jednym modelu

Żużlowe statystyki wchodzą na poziom znany z największych lig świata, takich jak piłkarskie xG czy koszykarskie XP. Aby model był wiarygodny, naukowcy i dziennikarze przeanalizowali gigantyczną bazę danych obejmującą wszystkie spotkania rozegrane w latach 2012–2025.

Baza, na której opiera się sztuczna inteligencja, robi wrażenie swoją skalą:

„W tym okresie ponad 300 zawodników rywalizowało w ramach blisko 15 tys. biegów, rozegranych w trakcie prawie 1000 meczów”.

Nowa technologia ma pomóc kibicom lepiej zrozumieć przebieg rywalizacji i ocenić, czy dany zawodnik pojechał powyżej, czy poniżej matematycznych oczekiwań. System zadebiutuje na ekranach już w najbliższej kolejce ligowej.

Znasz historię leszczyńskiego żużla? Sprawdź się w quizie! Pytanie 1 z 10 W którym roku powstał Leszczyński Klub Motocyklowy? 1912 1938 1949 Następne pytanie