Wyjazdy nad morze zostaną zorganizowane przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Leszna. Środki na ten cel pochodzą z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Z tego powodu w harmonogramie pobytu, obok tradycyjnych atrakcji turystycznych, ujęto także specjalistyczne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.

Tym razem nad morze

Miejscem docelowym tegorocznego wypoczynku będą Łazy koło Mielna. Organizatorzy podzielili wyjazdy na dwa odrębne turnusy, dopasowane do wieku uczestników, z których każdy ugości po 40 osób:

Pierwszy turnus (23–28 lipca): przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat,

przeznaczony dla dzieci w wieku od 10 do 13 lat, Drugi turnus (29 lipca – 3 sierpnia): przygotowany dla młodzieży w wieku 14–15 lat.

Wszystkie koszty związane z udziałem w koloniach pokrywa Miasto Leszno, dzięki czemu dla rodzin uczestników wyjazd jest całkowicie bezpłatny.

Atrakcje, transport i bezpieczeństwo uczestników

Program pobytu nad Bałtykiem łączy rekreację z elementami edukacyjnymi. Uczniowie z Leszna wezmą udział w rejsie statkiem, odwiedzą Zamek Książąt Pomorskich, a także spędzą czas w Parku Wodnym w Koszalinie.

W ramach finansowania z budżetu miasta, uczestnicy mają w pełni zapewniony transport autokarem, zakwaterowanie oraz całodzienne wyżywienie. Nadzór nad młodzieżą sprawować będzie wykwalifikowana kadra opiekuńcza, a podczas kąpieli i pobytu bezpośrednio nad wodą bezpieczeństwa grupy pilnować będzie dedykowany ratownik wodny.