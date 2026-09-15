Celowo wzniecił ogień

Do zdarzenia doszło dziś (15 września) na terenie jednej z posesji w Krzycku Małym. Strażacy zastali w zadymionej piwnicy domu jednorodzinnego dwie osoby z objawami podtrucia, 60-letniego mężczyznę i jego 31-letniego syna.

- Dzisiaj około godziny 10.30 leszczyńska policja została powiadomiona o tym, że w Krzycku Małym na terenie jednej z posesji młody mężczyzna prawdopodobnie chce podpalić butlę z gazem. Na miejsce pojechali dzielnicowi i rzeczywiście stwierdzili, że 31-letni mieszkaniec jednego z budynków mieszkalnych owinął butlę z gazem tkaninami, które następnie podpalił. Wiemy też, że 31-latek był nietrzeźwy, miał prawie promil alkoholu w organizmie - mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

31-latkiem i jego ojcem zajął się zespół ratownictwa medycznego.

- 31-latek podpalił materiały palne w piwnicy, a ojciec próbował je ugasić i oboje podtruli się dymami pożarowymi. Działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej tym osobom i ugaszeniu piwnicy - powiedział Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

W działaniach uczestniczyły dwa zastępy straży pożarnej z OSP Święciechowa oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lesznie.

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