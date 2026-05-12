Pożar w zakładzie recyklingu w Przysiece Polskiej. W akcji 18 zastępów straży pożarnej

Tomasz Szymlet
2026-05-12 7:10

Groźny pożar wybuchł w poniedziałkowy wieczór na terenie firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów w powiecie kościańskim. Walka z żywiołem trwała kilka godzin, a łunę ognia i gęste kłęby dymu można było dostrzec z wielu kilometrów.

Służby ratunkowe zostały postawione na nogi 11 maja, chwilę po godzinie 22:00. To właśnie wtedy do dyżurnego straży pożarnej w Kościanie wpłynął alarm o pożarze na terenie zakładu w Przysiece Polskiej. Po dotarciu pierwszych jednostek na miejsce sytuacja była bardzo poważna – ogień błyskawicznie rozprzestrzeniał się po składowisku.

Pięciogodzinna walka z ogniem i zniszczony sprzęt

Płomienie objęły nie tylko hałdę materiałów przygotowanych do recyklingu, ale także specjalistyczny park maszynowy. W pożarze poważnie ucierpiały dwa urządzenia wykorzystywane do rozdrabniania odpadów. Priorytetem ratowników było powstrzymanie ognia przed dalszą ekspansją na pobliskie zabudowania.

W akcji uczestniczyło łącznie 18 zastępów straży pożarnej, zarówno z jednostek ratowniczo-gaśniczych, jak i okolicznych OSP. Ostatni wóz strażacki wrócił do bazy dopiero przed godziną 3:00 nad ranem.

