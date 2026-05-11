Takiego show w Lesznie jeszcze nie było. Naddźwiękowa bestia z Węgier na Antidotum Airshow!

Tomasz Szymlet
2026-05-11 12:29

Organizatorzy Antidotum Airshow Leszno 2026 właśnie zrzucili prawdziwą bombę informacyjną. Do i tak już imponującej listy gwiazd dołącza jedna z najbardziej wyczekiwanych maszyn w Europie. To będzie absolutny debiut na leszczyńskim niebie.

Gripen

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Fani lotnictwa mogą zacierać ręce. Po raz pierwszy w historii pokazów w Lesznie zobaczymy myśliwiec JAS 39 Gripen z Węgierskich Sił Powietrznych. Maszyna, która na co dzień strzeże przestrzeni powietrznej naszych bratanków, przyleci do Wielkopolski, by zaprezentować pełny pokaz swoich naddźwiękowych możliwości.

Ogień za ogonem, czyli „Dump and Burn”

Węgierscy piloci słyną z niezwykle widowiskowych pokazów, ale to jeden element ich show zawsze kradnie serca publiczności. Mowa o manewrze „dump and burn”. Polega on na zrzucaniu paliwa przy jednoczesnym włączeniu dopalaczy, co tworzy za samolotem gigantyczny, widowiskowy słup ognia. W połączeniu z wystrzeliwanymi flarami, Gripen zaprezentuje spektakl, którego nie da się zapomnieć.

Szwedzka myśl techniczna w pełnej krasie

Gripen, zaprojektowany przez firmę Saab, to prawdziwy technologiczny majstersztyk. Ta naddźwiękowa maszyna osiąga prędkość ponad Mach 2 (dwukrotna prędkość dźwięku). W Lesznie zobaczymy jednak nie tylko nowoczesność – Gripen dołączy do silnej reprezentacji rodziny Saaba, w tym historycznych modeli Viggen i SK.60.

Antidotum 2026: Obsada godna największych pokazów świata

Tegoroczna edycja Antidotum wyrasta na jedną z najmocniejszych w historii. Przypomnijmy, że oprócz węgierskiego Gripena, na liście startowej są już takie giganty jak:

  • Amerykański F-16,
  • Potężny Eurofighter,
  • Historyczny Viggen.

